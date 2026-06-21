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கோபி: கோபி மற்றும் பவானி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில், கோவில் ஆக்கிரமிப்பு, வீடு ஆக்கிரமிப்பு, வண்டிப்பாதை ஆக்கிர-மிப்பு, நீர்வழி புறப்போக்கில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம், கோபி ஆர்.டி.ஓ., சிந்துஜா தலை-மையில், அவரது அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இதில் வரு-வாய்த்துறை, பஞ்சாயத்து, டவுன் பஞ்சாயத்து, நகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்-றுவது குறித்து, அதிகாரிகளிடம் ஆர்.டி.ஓ., ஆலோசனை செய்தார்.
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது குறித்து ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் கூட்டம்
ஆக்கிரமிப்பு அகற்றுவது குறித்து ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:19 AM
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கோபி: கோபி மற்றும் பவானி தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட பகுதியில், கோவில் ஆக்கிரமிப்பு, வீடு ஆக்கிரமிப்பு, வண்டிப்பாதை ஆக்கிர-மிப்பு, நீர்வழி புறப்போக்கில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம், கோபி ஆர்.டி.ஓ., சிந்துஜா தலை-மையில், அவரது அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது.
இதில் வரு-வாய்த்துறை, பஞ்சாயத்து, டவுன் பஞ்சாயத்து, நகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்-றுவது குறித்து, அதிகாரிகளிடம் ஆர்.டி.ஓ., ஆலோசனை செய்தார்.