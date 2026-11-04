அரசு பணியில் சேருவோருக்கு ராணுவ பயிற்சி: கவர்னர் விருப்பம்
அரசு பணியில் சேருவோருக்கு ராணுவ பயிற்சி: கவர்னர் விருப்பம்
ADDED : நவ 04, 2026 08:46 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:46 PM
சென்னை: ‘‘அரசு பணியில் சேரும் முன், இரண்டு ஆண்டுகள் ராணுவ பயிற்சி கட்டாயமாக்கப்பட்டால், ஒழுக்கமும், அர்ப்பணிப்பு உணர்வும் உருவாகும்,’’ என, தமிழக கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் தெரிவித்தார்.
ஆவடி விமானப் படை நிலையம், என்.எஸ்.ஜி., எனும் தேசிய பாதுகாப்பு படையின் சேவையை பாராட்டி, 27 சிறப்பு கூட்டு குழுவினருக்கு, ‘யூனிட் சைட்டேஷன்’ விருது வழங்கும் விழா, சென்னை கிண்டி, லோக்பவனில் இன்று (நவ.,4) நடந்தது. நாட்டின் பாதுகாப்பில், அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றியவர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி, கவர்னர் பேசியதாவது:
நாட்டின் எல்லையில் மட்டுமின்றி, எந்தவொரு இயற்கை பேரிடர், அவசர காலங்களிலும், மக்களை காப்பதில், நம் சீருடை பணியாளர்கள் முன்னணியில் நிற்கின்றனர். நாம் அனைவரும் பாதுகாப்பான கைகளில் இருக்கிறோம் என்ற நிம்மதியையும், நம்பிக்கையையும், பாதுகாப்பு படையினர் அளிக்கின்றனர்.
ஆனால், சீருடையில் உள்ள பாதுகாப்பு படையினரை பார்த்த பின், நாமும் இந்த வழியில் இருக்க வேண்டும் என உணர்கிறோம். நாட்டின் அனைத்து இடங்களிலும், இதுபோன்ற பணியாளர்கள் இருக்க வேண்டும்.
அரசு பணியில் சேர விரும்புவோருக்கு, குறைந்தபட்சம் இரண்டு ஆண்டுகள், கட்டாய ராணுவ பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். இது இளைஞர்களிடையே சிறந்த ஒழுக்கத்தையும், நாட்டிற்கான அர்ப்பணிப்பு உணர்வையும் வளர்க்கும். இதுவே தற்போதைய தேவையாக உள்ளது. இது குறித்து, பாதுகாப்பு அமைச்சரிடமும் ஆலோசித்துள்ளேன்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.