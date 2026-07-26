தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தனியார் நிறுவனங்களின் பால் விலை உயர்வு

﻿ தனியார் நிறுவனங்களின் பால் விலை உயர்வு

﻿ தனியார் நிறுவனங்களின் பால் விலை உயர்வு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:06 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:06 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களின் பால், லிட்டருக்கு 2 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

தமிழகத்தில் கூட்டுறவு நிறுவனமான ஆவின் மட்டுமின்றி, பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களும், பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஆந்திராவைச் சேர்ந்த தனியார் பால் நிறுவனங்கள் அதிகளவில் தமிழகத்தில் பால் விற்பனை செய்து வருகின்றன. ஆவின் நிறுவனத்தின் நிறை கொழுப்பு பால் லிட்டர், 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தனியார் நிறுவனங்கள், 1 லிட்டர் பாலை அதிகபட்சமாக 80 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்கின்றன. இந்நிலையில், 'திருமலா, ஸ்ரீனிவாசா, வல்லபா, ஜெர்ஸி, ஹெரிடேஜ், டோட்லா' உள்ளிட்ட பல்வேறு தனியார் பால் நிறுவனங்கள், பால் விலையை லிட்டருக்கு, 1 - 4 ரூபாய் வரை உயர்த்தியுள்ளன.

ஆந்திராவில் பால் உற்பத்தி குறைந்துள்ளதால், அம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனங்கள் பால் விலையை உயர்த்தி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us