கனிமவள சட்டத்திருத்தம் மாநில உரிமைகளை பறிக்கும்: பா.ம.க., அன்புமணி கண்டனம்
கனிமவள சட்டத்திருத்தம் மாநில உரிமைகளை பறிக்கும்: பா.ம.க., அன்புமணி கண்டனம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 AM
சென்னை: 'மத்திய அரசின், சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிம வளங்கள் சட்ட திருத்தத்தால், மாநில அரசுகளின் வரி வருவாய் பாதிக்கப்படும்' என, பா.ம.க., தலைவர் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் வரி விதிக்கும் உரிமையை பறிக்கும் வகையில், சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் சட்டத்தில், '9டி' என்ற புதிய பிரிவை சேர்ப்பதற்கான சட்டத் திருத்த மசோதாவை, லோக்சபாவில் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்த சட்ட திருத்தத்தால், கனிம வளங்கள் மீதான வரிகளை, மாநில அரசுகளால் தன்னிச்சையாக விதிக்க முடியாது.
மாநில பட்டியலில், கனிமங்கள் மற்றும் அவை கிடைக்கும் நிலங்கள் இருந்தாலும், மத்திய அரசு விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ற வகையில் தான் வரி விதிக்க முடியும். கடந்த நிதியாண்டில், கனிம வளங்கள் வழியே, தமிழக அரசு 4,100 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டியது.
இதை, 2026 - 27ல், 11,000 கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்க, இலக்கு நிர்ணயித்து உள்ளது. கனிமங்கள் மீது வரி விதிக்கும் அதிகாரம், மாநில அரசுகளுக்கு மட்டுமே இருப்பதாக கடந்த 2024ல், உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, தீர்ப்பளித்தது.
அந்த தீர்ப்பை நீர்த்து போகச்செய்யும் வகையில், இச்சட்ட திருத்தத்தை, மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.
மத்திய அரசு கொண்டு வரும் சட்ட திருத்தங்கள், சீர்திருத்தங்களை நோக்கமாக கொண்டிருக்க வேண்டுமே தவிர, மாநில உரிமைகளை பறிப்பதாக இருக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு அதில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.