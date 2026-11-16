மனைவியை பிரிந்தார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
மனைவியை பிரிந்தார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
UPDATED : நவ 16, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:00 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 08:03 PM ADDED : நவ 16, 2026 08:00 PM
சென்னை: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா – டெய்சி தம்பதி, தங்களின் 14 ஆண்டு கால திருமண பந்தத்தில் இருந்து பிரிவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழக பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கடந்த 2012ம் ஆண்டு, லாட்டரி அதிபர் சாண்டியாகோ மார்ட்டினின் மகள் டெய்சியை காதலித்து, திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் உள்ளார். தற்போது இந்த தம்பதி, கலந்தாலோசித்து பிரிவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, டெய்சி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கடந்த, 14 ஆண்டுகளாக, இருவரும், ஒருவருக்கொருவர் வாழ்வின் அங்கமாக இருந்துள்ளோம். நண்பர்களாக, வாழ்க்கை துணையாக மற்றும் பெற்றோராக, இந்த வாழ்க்கையின் பல்வேறு அத்தியாயங்களை கடந்து, அன்பு, புரிதல் கொண்டவர்களாக இருந்தோம்.
தற்போது நானும், ஆதவ் அர்ஜுனாவும் திருமண பந்தத்தில் இருந்து பிரிந்து, தனித்தனி பாதையில் பயணிக்க பரஸ்பரமாக முடிவு செய்துள்ளோம். இந்த முடிவு, எங்களுக்கு ஒரு புதிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும், எங்கள் குழந்தையை வளர்ப்பதில் இணைந்து செயல்படுவோம். குழந்தையின் மகிழ்ச்சியையும், நல்வாழ்க்கையையும் உறுதி செய்வது, எங்கள் முன்னுரிமையாக இருக்கும்.
ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மீது எனக்கு எப்போதுமே தனி மரியாதை உண்டு. அவர் தேர்ந்தெடுத்து முன்னெடுக்கும் அனைத்திலும், மகிழ்ச்சியும் அமைதியும், வெற்றியும் கிடைக்க மனதார வாழ்த்துகிறேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.