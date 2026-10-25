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சென்னை: தமிழக மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அறிக்கை:
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கு, 49.09 ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது.
இது, மத்திய அரசின், தேசிய அளவிலான மின் தேவை முன்கணிப்பு மற்றும் திட்டமிடல் போன்றவை குறித்த கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
இனிமேலாவது, மத்திய மின்சார துறை அமைச்சகம், தேசிய அளவிலான முன்கணிப்பு மற்றும் மாநிலங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
இதனால், எதிர்காலத்தில் மாநிலங்கள் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குவதை தடுக்க முடியும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.
மின்தேவை பிரச்னை மத்திய அரசு மீது அமைச்சர் புகார்
மின்தேவை பிரச்னை மத்திய அரசு மீது அமைச்சர் புகார்
UPDATED : அக் 25, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:06 PM
UPDATED : அக் 25, 2026 08:08 PM ADDED : அக் 25, 2026 08:06 PM
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சென்னை: தமிழக மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அறிக்கை:
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒரு யூனிட் மின்சாரத்துக்கு, 49.09 ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது.
இது, மத்திய அரசின், தேசிய அளவிலான மின் தேவை முன்கணிப்பு மற்றும் திட்டமிடல் போன்றவை குறித்த கேள்விகளை எழுப்புகிறது.
இனிமேலாவது, மத்திய மின்சார துறை அமைச்சகம், தேசிய அளவிலான முன்கணிப்பு மற்றும் மாநிலங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
இதனால், எதிர்காலத்தில் மாநிலங்கள் அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குவதை தடுக்க முடியும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.