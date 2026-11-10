டாடா நிறுவனத்தில் மூவர் பலி விசாரணைக்கு அமைச்சர் உத்தரவு
டாடா நிறுவனத்தில் மூவர் பலி விசாரணைக்கு அமைச்சர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:11 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:07 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 06:11 PM ADDED : நவ 10, 2026 06:07 PM
– நமது நிருபர் –
‘ஓசூர் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் விஷவாயு தாக்கி மூவர் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் விசாரிக்கப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் உள்ள டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தில் நடந்த சம்பவத்தில், மூன்று உயிர்கள் பறிபோன துயர சம்பவத்தால், மிகுந்த வருத்தமடைகிறேன். மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பேசி, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தேவையான, அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குமாறும், இந்த சூழ்நிலைக்கு மிகுந்த அவசரத்துடன் தீர்வு காணப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தி உள்ளேன்.
ஒவ்வொரு தொழிலாளியின் பாதுகாப்பும், கண்ணியமும், முதன்மையானதாக இருக்க வேண்டும். இந்த துயர சம்பவம், முழுதுமாக விசாரிக்கப்பட்டு, அதன் முடிவுகளின் அடிப்படையில், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள், மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க, தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தமிழக பா.ஜ., தலைமை செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி அறிக்கை:
ஓசூரில் உள்ள, ‘டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்’ தொழிற்சாலையில், கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட, மூன்று ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்த செய்தி வேதனையளிக்கிறது. தமிழக அரசு, இந்த சம்பவம் குறித்து வெளிப்படையான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
தொழில்துறை வளர்ச்சி, மாநிலத்திற்கு மிக முக்கியம் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை. ஆனால், அது தொழிலாளர்களின் உயிரை பணயம் வைத்து வரக்கூடாது. பெரிய உற்பத்தி ஆலைகளில், தொழிலாளர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும், இதில் விதிகளை மீறுவோர் மீது, கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதும் அரசின் கடமை.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.