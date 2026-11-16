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ராசிபுரம்: ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் நடந்த விடையாற்றி கட்டளை பூஜையில், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி பங்கேற்றார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் ஐப்பசி தேர் திருவிழா, கடந்த வாரம் முடிவடைந்தது. அதையொட்டி, நேற்று (நவ.,15), விடையாற்றி கட்டளை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
முன்னதாக, அமைச்சர் கமலிக்கு, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை செய்தனர். தொடர்ந்து, கோவிலில் அம்மனுக்கு பூஜை நடந்தது. சிறப்பு அலங்காரத்தில், பக்தர்களுக்கு அம்மன் அருள்பாலித்தார். மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து இரவு, அம்மன் ஊர்வலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
ராசிபுரம் மாரியம்மன் கோவில் விழாவில் அமைச்சர் பங்கேற்பு
ராசிபுரம் மாரியம்மன் கோவில் விழாவில் அமைச்சர் பங்கேற்பு
ADDED : நவ 16, 2026 06:57 PM
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ராசிபுரம்: ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் நடந்த விடையாற்றி கட்டளை பூஜையில், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி பங்கேற்றார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் ஐப்பசி தேர் திருவிழா, கடந்த வாரம் முடிவடைந்தது. அதையொட்டி, நேற்று (நவ.,15), விடையாற்றி கட்டளை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில், கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.
முன்னதாக, அமைச்சர் கமலிக்கு, கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் பரிவட்டம் கட்டி மரியாதை செய்தனர். தொடர்ந்து, கோவிலில் அம்மனுக்கு பூஜை நடந்தது. சிறப்பு அலங்காரத்தில், பக்தர்களுக்கு அம்மன் அருள்பாலித்தார். மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து இரவு, அம்மன் ஊர்வலம் வரும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.