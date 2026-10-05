பெற்றோரை இழந்த சிறுவன் கல்வி செலவை ஏற்றார் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
பெற்றோரை இழந்த சிறுவன் கல்வி செலவை ஏற்றார் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 10:06 PM
சென்னை: ‘‘பெற்றோரை இழந்து தவித்த, சிறுவனின் கல்வி செலவுக்கு நான் பொறுப்பு,’’ என, பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சங்கராபுரம் அடுத்த எஸ்.குளத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் நடராஜன், 48, இவரது மனைவி முனியம்மாள். இவர்களின் மகன் ராஜ்மோகன், 15. கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கு முன், உடல் நலக்குறைவால், முனியம்மாள் இறந்தார். சில நாட்களுக்கு முன் நடராஜன் இறந்தார்.
தந்தையின் இறுதி சடங்கு செய்வதற்கு கூட பணம் இல்லை. இதையடுத்து, கிராம மக்கள் ஒன்றிணைந்து, பணம் திரட்டி, நடராஜனின் இறுதி சடங்கை நடத்தி உள்ளனர். இது தொடர்பான ‘வீடியோ’ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.
இந்நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், மாணவன் ராஜ்மோகனை வீடியோ காலில் நேற்று அழைத்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். மாணவரின் கல்விக்கான செலவுகளை ஏற்பதாக உறுதி அளித்தார்.