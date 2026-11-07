நாட்டிலேயே முதல் முறையாக நடந்த ஏ.ஐ., ஊழல் தி.மு.க., நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆவேசம்
நாட்டிலேயே முதல் முறையாக நடந்த ஏ.ஐ., ஊழல் தி.மு.க., நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆவேசம்
ADDED : நவ 07, 2026 08:07 PM
சென்னை: ‘‘இந்தியாவில் முதல் முறையாக ஏ.ஐ., எனும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஊழலை, தி.மு.க., அரங்கேற்றி உள்ளது,’’ என, பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நேற்று பேட்டி அளித்தார்.
அவர் அளித்த பேட்டி விபரம்:
ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் விவகாரத்தில், நாட்டிலேயே முதல்முறையாக, செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி, தி.மு.க., ஊழல் செய்துள்ளது. அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தில் புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான ஆணை, கடந்த பிப்ரவரி 14ம் தேதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புத்தகங்களை, உத்தரவு வழங்கிய ஏழு நாட்களுக்குள், நுாலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என, தெரிவித்துள்ளனர். இந்த புத்தகங்கள், 40க்கும் அதிகமான பெட்டிகளில் நுாலகத்திற்கு வந்துள்ளன.
தேர்தலுக்கு பின் நுாலகம் திறப்பு விழா நடக்க உள்ளதால், அந்த புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டன. அப்போது தான், ஜூன், 22ம் தேதி புத்தகங்களில், ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ஜூன் மாதம், ‘சீல்’ வைக்கப்பட்ட புகைப்படத்தை காண்பித்து, த.வெ.க., மீது தி.மு.க., அவதுாறு பரப்புகிறது.
இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் தி.மு.க., ஆட்சியில் வந்தது என்பதற்கான அசல் ஆதாரம் பள்ளிக்கல்வி துறையிடம் உள்ளது. இந்த ஊழல், ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துடன் முடியவில்லை. ஏ.ஐ., என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு நுால்கள், திருச்சி காமராஜர் நுாலகம், சேலம் பாரதிதாசன் நுாலகம், கடலுார் அஞ்சலையம்மாள் நுாலகம், திருநெல்வேலி காயிதே மில்லத் நுாலகம் போன்றவற்றுக்கும் வழங்க ஆணை வழங்கப்பட்டுள்து. ஒவ்வொரு நுாலகத்திற்கும் தலா, 50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, ‘டிஜிட்டல்’ நுால்களை கொள்முதல் செய்ய, 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஊழல் நடந்துள்ளது.
ஆட்சியாளர்கள் அழுத்தம்
நுால்கள் கொள்முதல் தொடர்பாக, கடந்த ஆண்டு நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில், 137 பேர் கொண்ட தேர்வு குழு கூட்டம் நடந்துள்ளது. அதன்பின், ஜனவரி மாதம் மீண்டும் கூட்டம் நடந்தது. அதில், 112 பேர் கலந்து கொண்டனர். இந்த குழுவினர் புத்தகங்களை தேர்வு செய்தனர். தொடர்ந்து, உயர்நிலை குழுவும், தி.மு.க., ஆட்சியாளர்கள் அழுத்தத்தால் ஒப்புதல் கொடுத்துள்ளது.
கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்களில், சர்ச்சைக்குரிய ஆசிரியர்கள் பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. தாமரை முரளி, தாமரை ரவி, தாமரை பன்னீர், மோனிகா ரவி, லட்சுமி மோகன், கமலாம்மாள் கருணாநிதி, பவித்ரா கருணாநிதி என்ற போலி எழுத்தாளர்கள் பெயரில் புத்தகங்கள் வந்துள்ளன.
அதேபோல, முதல்வர் விஜய் பெயரில் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட சர்ச்சையான, போலியான புத்தகங்களும் இந்த குழு பரிந்துரையின்படி கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. தி.மு.க., ஆட்சியில் தமிழகம் முழுதும் உள்ள நுாலகங்களை, செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தி, டிஜிட்டல் கரையான் அரித்துள்ளது.
ஊழல் புகார்
அனைத்து நுாலகங்களிலும் உள்ள அகல் விளக்கு புத்தகங்களை, ஒரு பெட்டியில் எடுத்து வைக்க அறிவுறுத்தி உள்ளோம். இவை எல்லாம் ஊழலுக்கான ஆதாரங்கள். போலியான புத்தகங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்ட பணத்தை திரும்ப பெறப் போகிறோம். அனைத்து நுாலகங்களிலும் பிடித்துள்ள டிஜிட்டல் கரையான்களை கண்டறிய, சிறப்பு குழு அமைக்கப்படும்.
மேலும், பள்ளிக்கல்வி துறை சார்பில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் புகார் தெரிவித்துள்ளோம். போலியான புத்தகங்ககளை படித்து, மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளை எதிர்கொண்டால், அது சமூகத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
இந்த விவகாரத்தில், மாணவர்களிடமும், வாசகர்களிடமும் தி.மு.க., நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். நாங்கள் சட்ட ரீதியாகவும், காவல் துறை வாயிலாகவும் கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள போகிறோம்.
‘திரிஷா விஜய்’ எனும் சர்ச்சைக்குரிய புத்தகத்தையும், தி.மு.க., ஆட்சியில் தான் கொள்முதல் செய்துள்ளனர். அதற்கான, அசல் ஆவணங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. கடந்த இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளாகவே போலியான எழுத்தாளர்கள் பெயரில், ஒரு அரசியல் சிண்டிகேட் அமைத்து, புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
பல எழுத்தாளர்களின் புத்தகத்தில் உள்ள கருத்தை, ஏ.ஐ., பயன்படுத்தி, ஒரே நுாலாக தயாரித்துள்ளனர். இதை ஒரு தொழிலாகவே செய்துள்ளனர். த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்தவுடன், ‘பபாசி’ போன்ற பதிப்பாளர்கள் எங்களை சந்தித்தனர். கடந்த ஆட்சியில், ஒரு நுாலை மட்டும் வாங்கி உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
உண்மையான எழுத்தாளர்களிடம் இருந்த ஒரு நுாலை வாங்கி கொண்டு, செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தி, போலியாக உருவாக்கப்பட்ட நுால்களை அதிகளவு வாங்கி உள்ளனர்.
இந்த விவகாரத்தில், தி.மு.க.,வும் நுால்களை பரிந்துரை செய்த அந்த குழுவுமே முதல் பொறுப்பு. அதிகாரிகளை குறி வைக்கக்கூடாது. ஊழல் நடந்தால் அமைச்சர் தான் முதல் பொறுப்பு. அதிகாரிகளுக்கும் வேறு வகையில் தொடர்பு இருந்தால், அவர்கள் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.