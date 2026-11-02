அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சபதம் த.வெ.க., லயோலா மணி தகவல்

ADDED : நவ 02, 2026 08:31 PM
சென்னை: ‘‘அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு, சிக்கன் பிரியாணி வழங்கப்படும் வரை, அசைவம் சாப்பிடுவதில்லை என்று, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சபதம் எடுத்துள்ளார்,’’ என தமிழ்நாடு பாடநுால் கழகத் தலைவர் லயோலா மணி தெரிவித்தார்.
தென்னிந்திய திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர்கள் சங்கத்தின், புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா, சென்னையில் நேற்று (நவ.,1) நடந்தது. இதில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன், லயோலா மணி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றனர்.
விழாவில் லயோலா மணி பேசுகையில்,‘‘அமைச்சர் ராஜ்மோகன், அசைவ உணவை மிகவும் விரும்பி சாப்பிடுபவர். ஆனால், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு, எப்போது சிக்கன் பிரியாணி போடப்படுமோ, அதுவரை, அசைவம் சாப்பிட மாட்டேன் என்ற உறுதியுடன் அவர் இருக்கிறார். இப்போது, அமைச்சர் ராஜ்மோகன் சைவ உணவு மட்டுமே சாப்பிடுகிறார்,’’ என்றார்.