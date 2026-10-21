பழனிசாமியும், தி.மு.க.,வும் ஒன்று தான் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமர்சனம்
பழனிசாமியும், தி.மு.க.,வும் ஒன்று தான் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் விமர்சனம்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 07:06 PM
திருச்சி: ‘‘சென்னையில், மழைநீர் வடிகால் பணிகளுக்கு 4,000 கோடி ரூபாய் செலவழித்த தி.மு.க., 40 சதவீத பணிகளை முடிக்கவில்லை,’’ என, வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குற்றம்சாட்டினார்.
திருச்சி, விராலிமலையில் நேற்று நடந்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பின், அவர் அளித்த பேட்டி:
இயற்கை பேரழிவுகளை திறம்பட எதிர்கொள்ள, த.வெ.க., அரசு எப்போதும் தயாராக உள்ளது. எல் நினோ, பேரிடர், மழை வெள்ள பாதிப்பு முன்னெச்சரிக்கை பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.
சென்னை மாநகராட்சியில், மழைநீர் வடிகால் பணிகளுக்கு, 4,000 கோடி ரூபாய் செலவழித்த தி.மு.க., ஆட்சியில், 40 சதவீத பணிகளை முடிக்கப்படவில்லை. அதை, நான்கே மாதங்களில் த.வெ.க., அரசு முடித்துள்ளது.
அரசியலில் எப்போதும் நாகரிகம் என்பது மிகவும் முக்கியம். முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதுாறாக பேசியது போன்ற தி.மு.க.,வினரின் செயல்களை, அக்கட்சித் தலைமை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியும் இதற்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார். பழனிசாமியும், தி.மு.க.,வும் ஒன்றுதான்.
தொகுதிகளிலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுறை மறு சீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்பது அடிப்படை. அதற்காகத்தான், உள்ளாட்சி தேர்தல் தள்ளி போடப்பட்டுள்ளதே தவிர, முதல்வர் விஜய்க்கு எந்த அச்சமும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.