அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அ.தி.மு.க., வேலுமணி சந்திப்பு
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அ.தி.மு.க., வேலுமணி சந்திப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
பொள்ளாச்சி: த.வெ.க., அமைச்சர் செங்கோட்டையனும், அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணியும் திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில், சந்தித்துப் பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.
கோவை மாவட்டம், பொள்ளாச்சியில் நடந்த திருமண விழா ஒன்றில், இந்த சந்திப்பு நடந்துள்ளது. அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி, த.வெ.க.,வில் இணைந்து, தற்போது அமைச்சராகியுள்ள செங்கோட்டையனும், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியின் தலைமை மீது அதிருப்தியில் உள்ள அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ., வேலுமணியும் அருகருகே நாற்காலியில் அமர்ந்து சிரித்தபடி பேசிக்கொண்டிருக்கும் காட்சிகள், அந்த வீடியோவில் இடம் பெற்றுள்ளன. அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து விலகி த.வெ.க.,வில் இணைந்த, முன்னாள் அமைச்சர் உடுமலை ராதாகிருஷ்ணன், த.வெ.க., நிர்வாகி மகேந்திரன் ஆகியோரும் உடன் அமர்ந்திருந்தனர்.
அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி, த.வெ.க., அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் சூழலில், முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி, த.வெ.க., அமைச்சர் உள்ளிட்டோருடன் இயல்பாக சிரித்து பேசியது, அரசியல் வட்டாரத்தில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.