'பகலிலேயே நிதானமின்றி பேசுகிறார்' உதயநிதியை: கடுமையாக விமர்சித்த அமைச்சர்
'பகலிலேயே நிதானமின்றி பேசுகிறார்' உதயநிதியை: கடுமையாக விமர்சித்த அமைச்சர்
ADDED : செப் 28, 2026 07:18 AM
ADDED : செப் 28, 2026 07:18 AM
மதுரை: ''உதயநிதி, விரக்தியின் உச்சத்தில் இருப்பதால், பகலிலேயே நிதானம் இழந்து பேசுகிறார்,'' என, அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
மதுரையில், நேற்று அவர் கூறியதாவது: இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தில், முதல்வர் விஜய் பற்றி எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஆபாசமாக பேசி இருக்கிறார். விரக்தியின் உச்சத்தில் உதயநிதி இருப்பதால், பகலிலேயே நிதானம் இல்லாமல் பேசுகிறார்.
அவரது பேச்சை, அவரது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் போட்டுக்காட்ட முடியுமா? உதயநிதி கடைசி வரை கத்துக்குட்டி தான். அவரால், தி.மு.க.,வுக்கு எதிர்காலம் உண்டா என்பதை தி.மு.க.,வினர் சுயபரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்.
த.வெ.க., - ஐ.டி., அணி அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியும் த.வெ.க.,வை விமர்சித்து, அ.தி.மு.க.,வுக்கு ஓட்டு சேகரிக்கிறாரா, தி.மு.க.,வுக்கு ஓட்டு சேகரிக்கிறாரா என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது. அ.தி.மு.க.,வை குழி தோண்டி புதைக்கும் வரை அவர் ஓயமாட்டார் என தெரிகிறது.
இவ்வாறு கூறினார்.
த.வெ.க., தகவல் தொழில்நுட்ப அணியின் அறிக்கை:
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேச வேண்டிய பேச்சு இதுதானா? மேடை கிடைத்து விட்டால் போதும், கொச்சையாக பேசுவதையே பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்.
அநாகரிகம் குடும்ப ஆட்சி நடத்தி, கொத்தடிமை கூட்டத்தை மேய்த்தவர்களின் உண்மையான முகமும், லட்சணமும் இது தான் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொண்டனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
உதயநிதிக்கு எதிராக, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., மதார் பதுருதீன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற பொறுப்பான பதவியில் இருந்து கொண்டு, பொதுவெளியில் அநாகரிகமாக பேசுபவரை, இனி 'ஆபாச நிதி' என அழைக்கலாம்' என தெரிவித்துள்ளார்.