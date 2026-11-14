புத்தகங்கள் வாங்கிய முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் தண்டிக்கப்படுவர் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி
புத்தகங்கள் வாங்கிய முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் தண்டிக்கப்படுவர் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் உறுதி
ADDED : நவ 14, 2026 05:52 PM
பூவந்தி: ‘‘நுாலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் வாங்கிய முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்படுவார்கள்,’’ என, சிவகங்கை மாவட்டம் அரசனுாரில் மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
அரசனுார் தனியார் கல்லுாரி பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் 215 பொறியியல் மற்றும் பி.எட்., மாணவ, மாணவியர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி பேசினார்.
பின் அமைச்சர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது :
தமிழகத்தில் கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் உள்ளிட்ட நுாலக புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டில் தெளிவான ஆதாரங்கள் உள்ளன. கை புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையா. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்தது எப்படி. டெண்டர் யார் பெயரில் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு கொடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஏ.ஐ., ஊழல் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆதாரங்களுடன் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சரும், அதிகாரிகளும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தவறு செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட்டாக வேண்டும். அதற்கான தண்டனையை அவர்கள் கண்டிப்பாக பெற வேண்டும்.
உயர் கல்வித்துறைக்கு ரூ.8 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் கட்டடங்கள், மாணவ, மாணவிகளுக்கு தேவையான வசதிகள் உள்ளிட்டவைகள் செய்யப்பட உள்ளன.
தமிழகத்தில் 13 பல்கலைக்கழகங்களில் அன்னை தெரசா பல்கலைக்கழகத்திற்கு மட்டும் துணைவேந்தர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் மூத்த பேராசிரியர்கள் வரும் டிசம்பருக்குள் துணைவேந்தராக செயல்படுவார்கள் என்றார்.