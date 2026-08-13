கோவை சம்பவம் குறித்து வரும் 17ல் சட்டசபையில் அமைச்சர்கள் விளக்கம்
கோவை சம்பவம் குறித்து வரும் 17ல் சட்டசபையில் அமைச்சர்கள் விளக்கம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:47 AM
சென்னை: கோவையில், தனியார் கல்லுாரி மாணவர் அடித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, சட்டசபையில் நேற்று நடந்த விவாதம்:
தி.மு.க., கொறடா எ.வ.வேலு: அவசர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்னை குறித்து, காலையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொடுத்தோம்; அது தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியை பேச அனுமதிக்க வேண்டும்.
சபாநாயகர் பிரபாகர்: அது குறித்து உரிய பதில் பெற வேண்டியுள்ளது. இப்போது பிரச்னையை மட்டும் சொல்லலாம். வரும் திங்கட்கிழமை கவன ஈர்ப்பு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி: தமிழகம் அதிர்ச்சி அடையும் வகையில், கோவை சம்பவம் நடந்துள்ளது. கோவை ஒத்தக்கால் மண்டபம் பகுதியில் உள்ள, தனியார் பொறியியல் கல்லுாரியில், மூன்றாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவன் அமுதன், 20 பேர் கொண்ட கும்பலால், அவருடன் படிக்கும் சக மாணவர்களால் அடித்து கொல்லப்பட்டுள்ளார்.
இதை தனிநபர் சம்பவமாக பார்க்க முடியாது. அரசு முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். வழக்கு விசாரணைக்கு, அவரை கோவை செட்டிப்பாளையம் போலீசார், காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
போதைப்பொருள் விற்போர் குறித்து, அமுதனிடம் விசாரித்து தகவல்களை வாங்கியுள்ளனர். அந்த கோபத்தில் அமுதனை, மாணவர்கள் அடித்து கொன்றுள்ளதாக பெற்றோர் கூறியுள்ளனர். காவல்துறை அலட்சியமாக நடந்துள்ளது குறித்து, அரசு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும். அமுதன் கொலைக்கு நீதி கிடைக்கவேண்டும்.
சபாநாயகர் பிரபாகர்: இதற்கு மேல் பேச வேண்டாம்; ஊரை சொல்லி விட்டீர்கள். நடந்த சம்பவத்தை சொல்லி விட்டீர்கள். கோவை தனியார் கல்லுாரியில், போதைப்பொருள் பயன்பாடு குறித்து, புகார் அளித்த மாணவனை, 20 பேர் கொலை செய்ததால், மாணவர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள பதற்றம் குறித்து தெரிவித்துள்ளீர்கள். முழு விபரம் தெரிந்த பின், திங்கட்கிழமை அமைச்சர்கள் பதில் அளிப்பர்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.