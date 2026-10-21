ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் காணாமல் போன 8 வயது வடமாநில சிறுமி மீட்பு
ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் காணாமல் போன 8 வயது வடமாநில சிறுமி மீட்பு
ADDED : அக் 21, 2026 12:03 AM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே, கடந்த 16ம் தேதி காணாமல் போன 8 வயது வடமாநில சிறுமியை, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே போலீசார் மீட்டு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். பின், ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசார் சிறுமியை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கல்பணா, 33, கணவர் விஸ்வநாத் பகத்தைப் பிரிந்து வாழ்கிறார். இவர்களுக்கு டிஷ்டி, 8, என்ற மகள் உள்ளார். கல்பணா, மகளுடன் ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த வடமங்கலம் அருகே உள்ள கருமாங்கழனி கிராமத்தில் தங்கி, அங்குள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிறார்.
ஆதார் அட்டையில் பெயர் மாற்றம் செய்வதற்காக, கடந்த 11ம் தேதி கல்பணா ஜார்க்கண்ட் சென்றார். மகளை, அதே பகுதியில் வசிக்கும் உறவினர் சுக்கம் என்பவரின் பாதுகாப்பில் விட்டுச் சென்றார்.
இந்நிலையில், கடந்த 16ம் தேதி மதியம் வீட்டின் எதிரே விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுமி திடீரென மாயமானார். பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால், 18ம் தேதி இரவு உறவினர்கள் ஸ்ரீபெரும்புதுார் போலீசில் புகார் அளித்தனர்.
டி.எஸ்.பி., கீர்த்திவாசன் தலைமையில் நான்கு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, மோப்ப நாய், ட்ரோன் உதவியுடன் தேடுதல் பணி நடந்தது. அப்பகுதி கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளும் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
இதற்கிடையே, சிறுமி சென்னை கெல்லீஸ் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நேற்று அங்கு சென்ற போலீசார் சிறுமியை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், 16ம் தேதி ஸ்ரீபெரும்புதுார் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பேருந்தில் பூந்தமல்லி சென்ற சிறுமி, அங்கிருந்து மற்றொரு பேருந்தில் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் சென்றது தெரியவந்தது. அங்கிருந்த சிறுமியை ரயில்வே போலீசார் மீட்டு குழந்தைகள் காப்பகத்தில் சேர்த்தது தெரிந்தது.
மீட்கப்பட்ட சிறுமி படம்
சிறுமி மீட்பு செய்திகான படம்