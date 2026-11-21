UPDATED : நவ 21, 2026 10:24 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:24 PM
திருச்செங்கோடு: ‘‘கள் தடை நியாயமானது என, நிரூபிக்கும், எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு, 10 ஏக்கர் நிலம் பரிசு,’’ என, கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி தெரிவித்தார்.
நாமக்கல் மாவட்டம், திருச்செங்கோட்டில் அவர், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
‘கள் தடை நியாயமானது’ என, நிரூபிக்கும், எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு, 10 ஏக்கர் நிலம் பரிசு; காவிரி நதிநீர் பிரச்னையில், சட்டரீதியான நடவடிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என, எம்.பி.,க்கள் நிரூபித்தால், 10 கோடி ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும். கள் விடுதலை, காவிரி உரிமை மீட்பு கொள்கை வேட்பாளர், பெருந்துறை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் களம் இறக்கப்படுவார். அவருக்கு விழும் ஒவ்வொரு ஓட்டும், ஜனநாயகத்தை காக்கும்.
கடந்த, ஆறு மாத கால விஜய் ஆட்சியில், சட்டம்-–ஒழுங்கு முழுமையாக சரியில்லை. கொலை, கொள்ளை, பாலியல் குற்றங்கள் கூடியிருக்கின்றன. கலெக்டருக்கு, தவறான குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறப்படும், எம்.எல்.ஏ., மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.