செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் கோவில்களில் மொபைல் போனுக்கு தடை!: வி.ஐ.பி.,க்களின் தரிசனத்துக்கும் புது நிபந்தனை
செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் கோவில்களில் மொபைல் போனுக்கு தடை!: வி.ஐ.பி.,க்களின் தரிசனத்துக்கும் புது நிபந்தனை
UPDATED : ஆக 09, 2026 02:22 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 11:57 PM
UPDATED : ஆக 09, 2026 02:22 PM ADDED : ஆக 08, 2026 11:57 PM
சென்னை : 'வரும் செப்டம்பர், 1ம் தேதி முதல், கோவில்களில் மொபைல் போனுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்து ரூபாய் செலுத்தி, கோவில் வாசலில் உள்ள பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில், மொபைல் போனை விட்டுச் செல்ல வேண்டும்' என்பது உள்ளிட்ட புதிய கட்டுப்பாடுகளை, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய் பிறப்பித்துள்ளார். மேலும், கோவில்களில் வி.ஐ.பி., தரிசனத்திற்கும் புதிய நிபந்தனைளை விதித்துள்ளார்.
சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து, கோவில்களில் பக்தர்கள், மொபைல் போன் பயன்படுத்த ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகார்கள்
ஆனாலும், சில கோவில்களில் புகைப்படம், வீடியோக்கள் மற்றும் 'ரீல்ஸ்' எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடுவது நடந்து வருகிறது. இது, கோவிலின் அமைதியான, ஆன்மிக சூழலை பாதிப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதையடுத்து, அறநிலையத்துறை கமிஷனர் வினய் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு: 'கோவில் வளாகத்திற்குள் மொபைல் போன் பயன்பாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது' என்ற வாசகம் அடங்கிய அறிவிப்பு பலகையை, கோவில் நுழைவாயில் மற்றும் கோவிலுக்கு வெளியே பக்தர்கள் நன்கு அறியும் வகையில் வைக்க வேண்டும். ஒலிபெருக்கியிலும் அறிவிக்க வேண்டும்.
பக்தர்களின் மொபைல் போன்களை பாதுகாப்பாக வைக்க, கோவில் நுழைவாயில் அல்லது காலணி பாதுகாப்பு மையத்திற்கு அருகே, பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி ஏற்படுத்தப்படும். இதில், மொபைல் போனை ஒப்படைத்து, ஐந்து ரூபாய் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
வரும் செப்டம்பர், 1 முதல் அனைத்து முதுநிலை கோவில்களிலும், பக்தர்கள் மொபைல் போனை கோவிலுக்குள் கொண்டு செல்லும் நடைமுறை முழுமையாக தடை செய்யப்படும். பக்தர்களிடமிருந்து மொபைல் போனை பெற்று பாதுகாப்பாக வைத்து, மீண்டும் ஒப்படைக்க தேவையான பணியாளர்கள் அல்லது தன்னார்வலர்களை, சம்பந்தப்பட்ட கோவில் செயல் அலுவலர்கள் நியமிக்க வேண்டும்.
கடும் நடவடிக்கை
கோவில் வளாகத்திற்குள் மொபைல் போன் பயன்படுத்துவது, போட்டோ, வீடியோ எடுப்பதை கண்காணிக்க, ஒப்பந்த அடிப்படையில் போதிய பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். அனுமதியின்றி போட்டோ, வீடியோ எடுக்கும் பக்தர்கள் மீது, காவல் துறையில் புகார் அளித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் வரும் காலங்களில் ஏதேனும் நிகழ்ந்ததாக செய்தி வெளியானால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.