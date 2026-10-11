மதுரை, சிவகங்கையில் மிதமான மழை

UPDATED : அக் 11, 2026 06:53 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:38 PM
சென்னை: ‘மதுரை, சிவகங்கை உட்பட 11 மாவட்டங்களில், இன்று இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது’ என, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
தமிழகத்தில், மன்னார் வளைகுடா மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதேபோல, லட்சத்தீவு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் மேல், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது.
வங்கக்கடலின் மலாக்கா பகுதியில் நிலவும், வளி மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, அந்தமான் கடல் நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இதனால், தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில், நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகலாம்.
நீலகிரி, கோவை, ஈரோடு, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, துாத்துக்குடி, தென்காசி, மதுரை, சிவகங்கை, சேலம், திருப்பூர் மாவட்டங்களில், இன்று ஓரிரு இடங்களில், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும், இன்று இடி, மின்னலுடன், லேசான மழை பெய்யலாம். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில், இன்று வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.