அரசு ஐ.டி.ஐ.,களில் நவீன மின் ஆய்வகம் தனியார் நிறுவனத்துடன் அரசு ஒப்பந்தம்
அரசு ஐ.டி.ஐ.,களில் நவீன மின் ஆய்வகம் தனியார் நிறுவனத்துடன் அரசு ஒப்பந்தம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள, 40 அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில், நவீன மின் ஆய்வகம் அமைப்பதற்கு, தனியார் நிறுவனத்துடன், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
வேலுார், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, சென்னை, ராணிப்பேட்டை, திருப்பூர், நீலகிரி, கோவை, கிருஷ்ணகிரி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட 23 மாவட்டங்களில் உள்ள, 30 அரசு ஐ.டி.ஐ.,களில், 5.10 கோடி ரூபாய் செலவில், ஸ்நெல்டர் எலக்ட்ரிக் இந்தியா நிறுவனத்தின் நிதியுதவியுடன், மேம்பட்ட மின் ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இவற்றின் வாயிலாக, இங்கு ஆண்டுதோறும் 9,250 மாணவர்கள் பயன் பெறுவர். கிண்டி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் விஜய் நேற்று ஆய்வகங்களை திறந்து வைத்தார். மேலும், 40 அரசு ஐ.டி.ஐ.,களில் 6.80 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், நவீன மின் ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இதற்காக, தமிழக அரசின் தொழிலாளர் நலத்துறை மற்றும் ஸ்நெல்டர் எலக்ட்ரிக் இந்தியா நிறுவனம் இடையே, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால், வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறைக்கு, தேர்வு செய்யப்பட்ட 673 புதிய இளநிலை பயிற்சி அலுவலர்களுக்கு, பணி நியமன ஆணைகளை, முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.
சென்னை, கிண்டி தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், காது கேளாத மற்றும் வாய் பேச முடியாத, மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்காக, பிட்டர் தொழில்நுட்ப பிரிவு இயங்கி வருகிறது. இதை முதல்வர் விஜய் பார்வையிட்டார். அப்போது, ஒரு மாற்றுத் திறனாளி மாணவர் சைகை வாயிலாக, முதல்வரிடம் பேசி, தனது கோரிக்கையை, ஒரு துண்டு சீட்டில் எழுதி கொடுத்தார். அதை, முதல்வர் பெற்று, தனது ‘கோட்’ பாக்கெட்டில் வைத்துக் கொண்டார்.
இந்நிகழ்ச்சியில், தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ், தலைமைச் செயலர் சாய்குமார், தொழிலாளர் நலத்துறை செயலர் வீர ராகவ ராவ், ஸ்நெல்டர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் தீபக் ஷர்மா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.