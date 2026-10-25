நெல் கொள்முதலுக்கான ஈரப்பத அளவை தளர்த்தணும்

ADDED : அக் 25, 2026 05:44 PM
= புல் அவுட் =
மேட்டூர் அணை தாமதமாக திறக்கப்பட்ட நிலையில், டெல்டா பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் குறுவை சாகுபடி நடப்பதால், விவசாயிகள், இன்னல்களுக்கு உள்ளாகின்றனர். தமிழக அரசின் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், நெல் ஈரப்பத அளவை, 17 சதவீதமாக மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது. அறுவடையாகும் நெல், பருவமழை காரணமாக, கூடுதல் ஈரப்பதம் கொண்டுள்ளதால், 17 சதவீதத்திற்கு வர, உலர்த்த வேண்டும்.
விவசாயிகளிடமோ, நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலோ, நெல்லை உலர்த்த வசதியில்லை. எனவே, நெல் கொள்முதலுக்கான, ஈரப்பத அளவை 22 சதவீதமாக உயர்த்த, விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். கடந்த 2019 – 20 மற்றும் 2020 – 21ம் ஆண்டுகளில், 20 சதவீதம் ஈரப்பதம் வரை, கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு அனுமதி அளித்தது. எனவே, நெல் கொள்முதல் ஈரப்பத அளவை தளர்த்த, மத்திய அரசை, தமிழக அரசு வலிறுத்த வேண்டும்.
– திருமாவளவன்,
தலைவர், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி