உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: உப்பளத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், மழைக்கால நிவாரணத் தொகையை உயர்த்தி முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; உப்பளத் தொழிலாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக, அவர்களுக்கான மழைக்கால நிவாரணத்தை ரூ.5 ஆயிரத்தில் இருந்து, ரூ.7 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படுகிறது. தமிழக உடலுழைப்புத் தொழிலாளர் சமூக பாதுகாப்பு, நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே இந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
ஆண்டுதோறும் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 2026-7ம் ஆண்டில் 23,979 தொழிலாளர் குடும்பங்கள் பயனடைவர். இந்தாண்டு மட்டும் ரூ.16.78 கோடி செலவாகும், இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கு மழைக்கால நிவாரணம் ரூ.7,000ஆக உயர்வு; முதல்வர் விஜய்
உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கு மழைக்கால நிவாரணம் ரூ.7,000ஆக உயர்வு; முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 16, 2026 12:56 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: உப்பளத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், மழைக்கால நிவாரணத் தொகையை உயர்த்தி முதல்வர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை; உப்பளத் தொழிலாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் விதமாக, அவர்களுக்கான மழைக்கால நிவாரணத்தை ரூ.5 ஆயிரத்தில் இருந்து, ரூ.7 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படுகிறது. தமிழக உடலுழைப்புத் தொழிலாளர் சமூக பாதுகாப்பு, நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உப்பளத் தொழிலாளர்களுக்கு மட்டுமே இந்தத் தொகை வழங்கப்படும்.
ஆண்டுதோறும் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். 2026-7ம் ஆண்டில் 23,979 தொழிலாளர் குடும்பங்கள் பயனடைவர். இந்தாண்டு மட்டும் ரூ.16.78 கோடி செலவாகும், இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.