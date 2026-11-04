கூட்டுறவு கடைகளுக்கான பொருள் தனியாரிடம் அதிகம் கொள்முதல்
கூட்டுறவு கடைகளுக்கான பொருள் தனியாரிடம் அதிகம் கொள்முதல்
UPDATED : நவ 04, 2026 01:29 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:27 PM
சென்னை: கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், கூட்டுறவு கடைகளுக்கு, மாதம் சராசரியாக, 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நுகர்பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ததில், 94 சதவீதம் அதாவது, 7.52 கோடி ரூபாய் தனியாரிடம் வாங்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து, கூட்டுறவு துறை செய்திக்குறிப்பு:
கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலைகள், கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கு தேவையான நுகர்பொருட்கள், சென்னை மத்திய கூட்டு கொள்முதல் குழு மற்றும் மதுரை, சேலம், ஈரோடு மண்டல கூட்டு கொள்முதல் குழுக்கள் வாயிலாக கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வந்தன.
இக்குழுக்கள் வாயிலாக மாதம் சராசரியாக, 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நுகர்பொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. இதில், 94 சதவீதம் தனியார் வர்த்தகர்களிடம் இருந்தும், 6 சதவீதம் மட்டுமே கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்களிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டுள்ளன.
மொத்த கொள்முதலில், 52 சதவீதம் மூன்று வர்த்தகர்களிடம் மட்டுமே குவிந்திருந்தது. அவர்களின் ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருந்ததால், கொள்முதலின் பயன் விவசாயிகள், உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் கூட்டுறவு அமைப்புகளை முழுதுமாக சென்றடையாத நிலை இருந்தது.
கடந்த ஜூலை 7ல் நடந்த முதல்வர் விஜய் ஆய்வு கூட்டத்தில், கூட்டு கொள்முதல் குழு முறையை கலைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. கடந்த செப்., முதல், ‘சந்தை’ என்ற இணையதளம் வாயிலாக கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, மாதாந்திர கொள்முதல் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் மாத சராசரி கொள்முதல் மதிப்பு, 14.89 கோடி ரூபாயாகும். இந்த மூன்று மாதங்களிலும் தனியார் வர்த்தகர்களிடம் கொள்முதல் செய்யவில்லை. கூட்டுறவு விற்பனை சங்கங்களின் பங்களிப்பு உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.