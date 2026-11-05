மகளின் பிறந்தநாளை கொண்டாடிய தாய் தற்கொலை

ADDED : நவ 05, 2026 10:26 PM
துாத்துக்குடி: மகளின் பிறந்தநாளை கொண்டாடிவிட்டு பெண் ஒருவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
துாத்துக்குடி அய்யனடைப்பு பகுதியை சேர்ந்த கனகலெட்சுமி, 26, என்பவருக்கும், ஓட்டப்பிடாரம் தாலுகா முப்பிலிவெட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த கண்ணன் என்பவருக்கும் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது.
மூன்று வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது. தம்பதியிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த ஓராண்டாக இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 3 ம் தேதி இரவு கனகலெட்சுமியின் வீட்டில் குழந்தைக்கு பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
அதில், கண்ணனும் கலந்து கொண்டார். அவர் மது குடித்து இருந்ததால் தம்பதி இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
அன்றையதினம் இரவு கனகலெட்சுமி வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.