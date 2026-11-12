ரயிலில் தள்ளி மகனை கொன்று தாய் தற்கொலை
ரயிலில் தள்ளி மகனை கொன்று தாய் தற்கொலை
UPDATED : நவ 13, 2026 04:25 PM
ADDED : நவ 12, 2026 11:28 PM
UPDATED : நவ 13, 2026 04:25 PM ADDED : நவ 12, 2026 11:28 PM
விருதுநகர்: கடன் பிரச்னையில், 10 வயது மகன் பிரதீப்பை ரயிலில் தள்ளி கொன்று, தாய் பாண்டிச்செல்வி, 30, தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சூலக்கரை பசும்பொன் நகரை சேர்ந்தவர் முத்துகுமார். இவரது மனைவி பாண்டிசெல்வி. முதல் கணவரை பிரிந்த பாண்டிசெல்விக்கு, அவர் மூலம் 15 வயது மகள், 10 வயதான பிரதீப் என்ற மகன் இருந்தனர்.
நேற்று மதியம், 3:30 மணிக்கு, திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து சென்னை தாம்பரம் நோக்கி சென்ற அம்ரித் பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், மகனை தள்ளி கொலை செய்து, பாண்டிசெல்வி தானும் தற்கொலை செய்து கொண்டார். ரயில்வே போலீசார் விசாரித்தனர்.
பாண்டிச்செல்வி தற்கொலைக்கு முன், முத்துக்குமாருக்கு அனுப்பிய வீடியோவில், 'கடனை அடைக்க முடியவில்லை. நானும், என் மகனும் கோவிலுக்கு போகிறோம். மகளை நன்றாக பார்த்துக்கொள்' என, உருக்கமாக பேசியுள்ளார்.
தண்டவாளம் அருகே நடந்து வந்த போது, அம்ரித் பாரத் ரயில் வருவதை பார்த்த பிரதீப், தாயின் பிடியில் இருந்து தப்பி ஓடி உள்ளார். ஆனால், அவரை இறுக பிடித்து, தண்டவாளத்திற்கு அழைத்து வந்து, ரயிலில் மோத செய்த பாண்டிசெல்வி, தானும் தற்கொலை செய்துள்ளார்.
மறியல்
தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பு பாண்டிச்செல்வி தனது கணவருக்கு அனுப்பிய வீடியோ, எழுதிய கடிதம் உறவினர்கள், போலீசாருக்கு கிடைத்தது.
கடிதத்தில் தனது தற்கொலைக்கு கடன் தொல்லையும், மணிகண்டன், தனலட்சுமி ஆகியோர் என எழுதப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனை ரோட்டில் இறந்த பாண்டி செல்வி, பிரதீப் ஆகியோரின் உறவினர்கள் மணிகண்டன் தனலட்சுமி ஆகியவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்ன மாதிரி ஈடுபட்டனர். போலீசார் நடத்திய பேச்சு வார்த்தையால் கலைந்து சென்றனர். தூத்துக்குடி ரயில்வே போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.