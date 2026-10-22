மாயமான சிறுமியின் தாயிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை

UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
சென்னை: செஞ்சி, ஆலம்பூண்டி அருகே நடுபட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 7 வயது சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக, அவரது தாயிடம், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆலம்பூண்டி அருகே, நடுப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 7 வயது சிறுமி, கடந்த, 11ம் தேதி பிறந்த நாள் கொண்டாடிவிட்டு, அன்று இரவு வீட்டில் பெற்றோருடன் துாங்கினார். அதிகாலையில் அச்சிறுமி மாயமானார்.
இதுகுறித்து, சிறுமியின் பெற்றோர், சத்தியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். விழுப்புரம் மாவட்ட போலீசார், மூன்று டி.எஸ்.பி.,க்கள் அடங்கிய, 10 தனிப்படைகள் அமைத்தும், சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
இதனால் வழக்கை, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரின் விசாரணைக்கு மாற்றி, டி.ஜி.பி., மகேஷ்குமார் அகர்வால் நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையிலான போலீசார், நேற்று ஆலம்பூண்டி, நடுப்பட்டு கிராமத்திற்கு சென்று விசாரணையை துவக்கினர். அவர்கள், சிறுமியின் தாய் பவானியிடம் நேற்று விசாரணை நடத்தினர். அவர் அளித்துள்ள வாக்குமூலம்:
நான் கூலி வேலை செய்து வருகிறேன். என் கணவர், சொந்தமாக மாடு, ஆடு வாங்கி மேய்த்து வருகிறார். அக்கம் பக்கத்தில் யாரிடமும் கடன் வாங்கியது இல்லை. கொஞ்சம் நகை உள்ளது. அதை வங்கியில் அடகு வைத்துள்ளேன்.
எங்கள் மகளுடன் சந்தோஷமாக, ‘கேக்’ வெட்டி பிறந்த நாள் கொண்டாடினோம். இரவு மகிழ்ச்சியாகத்தான் எல்லாரும் துாங்கினோம். கதவு தாழ்ப்பாள் போடவில்லை. ஒரு பக்க கதவு திறந்து தான் இருந்தது.
எங்கள் மகள் காலை, 7:00 மணிக்கெல்லாம் பள்ளிக்கு கிளம்பி விடுவாள். அறிமுகம் இல்லாத நபர்களிடம் பேசக்கூட மாட்டாள். வீட்டில் கழிப்பறை இல்லை. இயற்கை உபாதைக்கு கூட தனியாகத்தான் சென்று வருவாள். மிகவும் புத்திசாலி பெண். 11 நாட்கள் ஆகியும் எங்கள் மகள் எங்கே இருக்கிறாள் என்பது கூட தெரியவில்லை. போலீசார் விரைந்து கண்டுபிடித்து தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.