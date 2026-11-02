கணவர் பிரிந்து சென்றதால் மகளுடன் தாய் தற்கொலை

UPDATED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:30 PM
கரூர்: கரூர் அருகே, கணவர் பிரிந்து சென்ற ஏக்கத்தில், மகளுடன் கிணற்றில் குதித்து தாய் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கரூர் மாவட்டம் வெள்ளியணை அருகே, கருப்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் மகேஷ்குமார், 48; நாடக நடிகர். இவரது மனைவி ரேகா, 41. தம்பதி மகள் ரீனுஸ்ரீ, 11; ஆறாம் வகுப்பு மாணவி. குடும்ப பிரச்னை காரணமாக ரேகா, ரீனுஸ்ரீ ஆகியோரை பிரிந்து, மகேஷ்குமார் சில ஆண்டுகளாக தனியாக வசிக்கிறார்.
கணவர் பிரிந்து சென்ற ஏக்கத்தில் இருந்த ரேகா, ரீனுஸ்ரீயுடன் நேற்று காலை வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள, விவசாய கிணற்றில் விழுந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். தகவல் அறிந்த, கரூர் தீயணைப்பு துறை வீரர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று ரேகா, ரீனுஸ்ரீ சடலங்களை கிணற்றில் இருந்து மீட்டு, கரூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ரேகா தன் மகளுடன் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் முன், அவரது அண்ணன் மோகன் என்பவருக்கு, ‘இனிமேல் என்னை கிணற்றில் பாருங்கள்’ என, ‘வாட்ஸாப்’பில் மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளார். வெள்ளியணை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.