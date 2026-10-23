எம்.டி.எம்., போதை பொருள் கடத்தல் தி.மு.க., – த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கைது
எம்.டி.எம்., போதை பொருள் கடத்தல் தி.மு.க., – த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கைது
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
பந்தலுார்: கேரள மாநிலத்தில் போதை பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு பிரிவு போலீசார், ‘தண்டர்’ என்ற பெயரிலும், உள்ளூர் போலீசார் ‘துவான்’ என்ற பெயரிலும் தொடர் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:00 மணிக்கு, கேரள மாநிலம், வயநாடு மாவட்டம், கோழிக்கோடு -கொல்லேகல் சாலையில், லக்கிடி என்ற இடத்தில், போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, தமிழக பதிவு எண் கொண்ட காரை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், காரில் இருந்த நீலகிரி மாவட்டம், பந்தலுார் எருமாடு பகுதியைச் சேர்ந்த தி.மு.க., இளைஞர் அணி மாவட்ட இணை அமைப்பாளர் நவ்பல், 50, என்பவரின் சட்டை பாக்கெட்டில், எம்.டி.எம்., போதை பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது.
அவரை கைது செய்த போலீசார், அவருடன் வந்த கூடலுாரைச் சேர்ந்த த.வெ.க., மாவட்ட இணை செயலர் முகமது நபீஸ், 37, என்பவரையும் கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், நவ்பல் தொடர்ச்சியாக போதை பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரியவந்துள்ளது. அவர்களிடம், 7 -லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள போதைப்பொருள், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய காரை பறிமுதல் செய்தனர்.
போதை பொருள் கடத்தலில் தி.மு.க.,- -– த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கூட்டணியாக செயல்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.