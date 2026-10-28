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முல்லை பெரியாறு அணை ஆய்வுக்கு ரூ.43 லட்சம்

முல்லை பெரியாறு அணை ஆய்வுக்கு ரூ.43 லட்சம்

UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM

ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM

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UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM

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சென்னை: முல்லை பெரியாறு அணையின் நில அதிர்வுத் தன்மையை ஆய்வு செய்ய, தமிழக அரசு 43 லட்சம் ரூபாய், நிதி ஒதுக்கி உள்ளது.

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் அணை பாதுகாப்பு சட்ட விதிகளின்படி, இந்த ஆய்வுப் பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதற்காக, அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில், ஹைதராபாதில் உள்ள, தேசிய புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவை தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

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