தன்னார்வலர்கள் சீரமைத்த குளத்தில் கழிவுநீரை கலந்த நகராட்சி: எதிர்ப்பால் அகற்றிய அதிகாரிகள்
தன்னார்வலர்கள் சீரமைத்த குளத்தில் கழிவுநீரை கலந்த நகராட்சி: எதிர்ப்பால் அகற்றிய அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:18 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 08:21 PM ADDED : நவ 06, 2026 08:18 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அதிராம்பட்டினம் நகராட்சிக்குட்பட்ட சேர்மன்வாடி பகுதியில், 1.88 ஏக்கரில் ஆனைவிழுந்தான் குளம் அமைந்துள்ளது. இக்குளம், 40 ஆண்டுகளாக கழிவுநீர் மற்றும் குப்பைகள் கொட்டும் இடமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது.
இதனால், குளத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த தன்னார்வலர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் இணைந்து, குளத்தை துார்வாரி சீரமைக்க முடிவு செய்தனர்.
தொடர்ந்து, நீர்நிலை மீட்பாளர் நிமல்ராகவன், உறவுகள் அறக்கட்டளை நிறுவனர் காலித் அகமது, ஞான் அறக்கட்டளை ஆகியோர் ஏற்பாட்டில், அரசின் அனுமதியுடன், செப்., 13ம் தேதி குளத்தை துார்வாரி, சுற்றிலும் வேலி அமைத்து, மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.
இந்நிலையில் சீரமைக்கப்பட்ட குளத்தில், சில நாட்களாக நகராட்சி நிர்வாகம் மீண்டும் கழிவுநீரை வெளியேற்றியதால், குளத்தில் கழிவுநீர் தேங்கியது. இதுகுறித்து, நீர்நிலை மீட்பாளரும், மெகா பவுன்டேஷன் நிறுவனருமான நிமல்ராகவன் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். அவரை போல தன்னார்வலர்கள் பலரும், நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், நகராட்சி நிர்வாகத்தினரைத் தொடர்புகொண்டு, கழிவுநீரை அகற்ற உத்தரவிட்டார். அதன்பின், மோட்டார் வாயிலாக நகராட்சி அதிகாரிகள் கழிவுநீரை வெளியேற்றினர்.
நிமல்ராகவன் கூறியதாவது:
கடந்த, 40 ஆண்டுகளாக குப்பை மேடாக இருந்த குளத்தை சீரமைக்க, ஒன்றரை ஆண்டுகளாக அனுமதி கேட்டு போராடினோம். அதன்பின், 250 டன் கழிவுகளை அகற்றி, கரைகளைச் சீரமைத்தோம். மேலும் சோலார் விளக்குகள், வேலிகள் அமைத்து, மரக்கன்றுகளும் நட்டுள்ளோம்.
இத்தகைய சூழலில், நகராட்சி அதிகாரிகள் மீண்டும் கழிவுநீரை குளத்தில் விட்டுள்ளனர். குளம் சீரமைக்கப்பட்டது அதிகாரிகளுக்குத் தெரியாதா, கழிவுநீரை வெளியேற்ற தனியாக கால்வாய் அமைக்காமல் இருப்பது ஏன் என புரியவில்லை.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.