ஜாமினில் வெளிவந்த கொலையாளி சுற்றிவளைப்பு தற்கொலைக்கு முயன்றபோது தடுத்த ஏட்டு காயம்
ஜாமினில் வெளிவந்த கொலையாளி சுற்றிவளைப்பு தற்கொலைக்கு முயன்றபோது தடுத்த ஏட்டு காயம்
UPDATED : நவ 14, 2026 10:16 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:16 PM
தாரமங்கலம்: கொலை வழக்கில் சிக்கியவர், ஜாமினில் வந்த நிலையில் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. நீதிமன்ற உத்தரவால், அவரை திருச்செங்கோடில் போலீசார் சுற்றிவளைத்தனர். வழியில் அவர், கழுத்தை அறுத்து தற்கொலைக்கு முயன்றபோது, அதை தடுத்த ஏட்டு காயமடைந்தார்.
சேலம் மாவட்டம், தாரமங்கலம் அருகே பெரியாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 35. அதே பகுதியை சேர்ந்த, அவரது நண்பர்கள் சரவணன், 35, சிவா, 36. இவர்கள், தெசவிளக்கு, கொழந்தானுார் ஏரியில், 2018ல் கிரிக்கெட் விளையாடியபோது தகராறு ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து அருகே உள்ள டாஸ்மாக்கில் மது அருந்தினர்.
பின் சிவா, அருகே உள்ள ஏரியில் தவறி விழுந்து இறந்ததாக, மணிகண்டன், சரவணன் கூறினர். தாரமங்கலம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்ததில், சிவாவை ஏரியில் தள்ளி, மணிகண்டன், சரவணன் கொன்றது தெரிந்தது.
போலீசார் கொலை வழக்காக மாற்றி, இருவரையும் கைது செய்தனர். அவர்கள் ஜாமினில் வந்தனர். விசாரணைக்கு மணிகண்டன் ஆஜராகாததால், நீதிமன்றம், செப்., 15ல் பிடிவாரன்ட் பிறப்பித்தது.
ஓமலுார் டி.எஸ்.பி., செங்குட்டுவேலன், தாரமங்கலம் எஸ்.ஐ., சுரேஷ் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. அவர்கள் மணிகண்டனை தேடிய நிலையில், திருச்செங்கோடில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார், மணிகண்டனை நேற்று சுற்றிவளைத்து பிடித்தனர்.
வழியில் ராசிபுரம் சாலை, மாதா கோவில் ரவுண்டானா அருகே டீக்கடைக்கு சென்றனர். அப்போது மணிகண்டன், அங்கிருந்த, ‘லவ் ஓ’ பாட்டிலை எடுத்து, அவரது கழுத்தை அறுக்க முயன்றார். தனிப்படை ஏட்டு கலையரசன் தடுத்தபோது, அவர் கையில் காயம் ஏற்பட்டது. கலையரசன், திருசெங்கோடில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் முதலுதவி பெற்றுக்கொண்டார். மணிகண்டனை கைது செய்து, தாரமங்கலம் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வந்தனர்.