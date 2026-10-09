முஸ்லிம் லீக் – மனிதநேய மக்கள் கட்சி இடையே சோபா விவகாரத்தில் கடும் சண்டை
முஸ்லிம் லீக் – மனிதநேய மக்கள் கட்சி இடையே சோபா விவகாரத்தில் கடும் சண்டை
UPDATED : அக் 09, 2026 08:44 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
தஞ்சாவூர்: முஸ்லிம் லீக் கட்சி, த.வெ.க.,விடம் சோபா வாங்கியதாக மனித நேய மக்கள் கட்சி விமர்சித்த விவகாரத்தில், மோதல் முற்றியுள்ளது.
த.வெ.க., அரசை ஆதரிக்க, சோபா வாங்கியதாக, முஸ்லிம் லீக் கட்சி மீதும், அதன் தலைவர் காதர் மொய்தீன் மீதும், மனித நேய மக்கள் கட்சி தலைவரும் எம்.எல்.ஏ.,வுமான ஜவாஹிருல்லா குற்றஞ்சாட்டினார்.
இந்நிலையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கபிஸ்தலத்தில், நேற்று நடந்த சமூக வளைகாப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பின், முஸ்லிம் லீக்கை சேர்ந்த அமைச்சர் ஷாஜகான் அளித்த பேட்டி:
ஜவாஹிருல்லா மீது, அவரது கட்சியின் பொதுச்செயலர் ஹைதர் அலி கூறிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு, இதுவரை, அவர் பதில் கூறவில்லை. நாங்கள், ஜவாஹிருல்லா மீது அவதுாறு கருத்து சொல்வில்லை. அவரது கட்சியினரின் கருத்தையே, கேள்வியாக முன் வைத்தேன்.
அதற்கு பதிலளிக்காமல், என் வீட்டை முற்றுகையிடுவதாக அறிவிப்பதும், என் மீது அவதுாறு கூறுவதும் தவறான முன்னுதாரணம். முஸ்லிம் லீக் அலுவலகத்திற்கு சோபா சென்றதாக கூறிய கருத்தை ஜவாஹிருல்லா திரும்ப பெற வேண்டும்.
காதர் மொய்தீன் பேரம் பேசியதாக கூறியதிலும், துளி கூட உண்மை இல்லை. இதை, அல்லா மீது ஆணையிட்டு நான் கூறுகிறேன். இதுபோல், தான் கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் உண்மையென, ஜவாஹிருல்லாவால், அல்லா மீது சத்தியமிட்டு சொல்ல முடியுமா?
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக, இவர்களின் அரசியலால், முஸ்லிம்களுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. வரலாற்றில் முதன் முறையாக, முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைத்திருக்கிறது. எங்களை வாழ்த்தாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, வசை பாடாமல் இருந்தால் போதும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.