தினமலர் செய்தியை மேற்கோள் காட்டி அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்
தினமலர் செய்தியை மேற்கோள் காட்டி அரசுக்கு நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 07, 2026 03:11 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:11 PM
-நமது நிருபர்-
நமது நாளிதழில் இன்று (நவம்பர் 07) கூட்டுறவு துறையின் கீழ் செயல்படும் முதல்வர் மருந்தகங்களில் ஜெனரிக் எனப்படும் பிராண்டட் மருந்துகளின் மூலக்கூறுகளை கொண்டு மலிவு விலையில் தயாரிக்கப்படும் மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் நோயாளிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்புவதாக செய்தி வெளியானது.
இந்த செய்தியை மேற்கோள் காட்டி, தமிழக பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: முதல்வர் மருந்தகங்களில் வெளிச்சந்தையை விடக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு வரும் நோயாளிகள், டாக்டர்கள் பரிந்துரைக்கும் அடிப்படை மருந்துகள் கூடக் கிடைக்காமல் ஏமாற்றத்துடனும் விரக்தியுடனும் திரும்பிச் செல்கின்றனர். இத்தகைய அவல நிலைக்கு, மக்கள் நலனில் துளியும் அக்கறையற்ற முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் படுமோசமான நிர்வாகச் சீர்கேடே நேரடிக் காரணமாகும்.
துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் மக்களின் மருத்துவ அவதியைக் கண்டும் காணாமல் இருப்பது கடும் கண்டனத்திற்குரியது. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜ அரசு 'மக்கள் மருந்தகங்கள்' மூலம் நாடு முழுவதும் தரமான ஜெனரிக் மருந்துகளைத் தடையின்றி மக்களுக்கு வழங்கி மக்கள் சேவையில் முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறது. தமிழகத்திலோ தவெக அரசின் மெத்தனப் போக்கால் இந்த மருந்தகங்கள் அனைத்தும் செயலிழந்து கிடக்கின்றன. முதல்வர் மருந்தகங்களிலும் தட்டுப்பாடின்றி உடனடியாகத் தரமான ஜெனரிக் மருந்துகளை இருப்பு வைக்க தவெக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.