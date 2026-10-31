போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு தேசிய விருது அறிவிப்பு

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சென்னை: புலன் விசாரணையில் திறம்பட செயல்பட்ட இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு, ‘கேந்திரிய கிருஹமந்திரி தக் ஷிதா பதக் 2026’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக காவல் துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:
இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என அழைக்கப்படும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பிறந்த நாளில், ‘ராஷ்ட்ரீய ஏக்தா திவாஸ்’ கொண்டாடப்படுகிறது. இச்சிறப்புமிக்க நாளில், புலன் விசாரணையில் திறம்பட செயல்பட்ட, தமிழக காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, எஸ்.பி.,க்கள் மதுகுமாரி, சதீஷ்குமார் ஆகியோருக்கு, ‘கேந்திரிய கிருஹமந்திரி தக் ஷிதா பதக் 2026’ என்ற உயரிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : அக் 31, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:15 PM
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சென்னை: புலன் விசாரணையில் திறம்பட செயல்பட்ட இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு, ‘கேந்திரிய கிருஹமந்திரி தக் ஷிதா பதக் 2026’ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக காவல் துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:
இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என அழைக்கப்படும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பிறந்த நாளில், ‘ராஷ்ட்ரீய ஏக்தா திவாஸ்’ கொண்டாடப்படுகிறது. இச்சிறப்புமிக்க நாளில், புலன் விசாரணையில் திறம்பட செயல்பட்ட, தமிழக காவல் துறை அதிகாரிகளுக்கு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, எஸ்.பி.,க்கள் மதுகுமாரி, சதீஷ்குமார் ஆகியோருக்கு, ‘கேந்திரிய கிருஹமந்திரி தக் ஷிதா பதக் 2026’ என்ற உயரிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.