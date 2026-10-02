தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டயர் வெடித்ததால் குறுக்கே நின்ற லாரியால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டயர் வெடித்ததால் குறுக்கே நின்ற லாரியால் போக்குவரத்து பாதிப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 01:40 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:38 AM
UPDATED : அக் 02, 2026 01:40 AM ADDED : அக் 02, 2026 01:38 AM
ராசிபுரம்: நாமக்கல் மாவட்டம், ஆண்டகலுார் கேட் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரும்பு கம்பங்களை ஏற்றி வந்த லாரியின் டயர் வெடித்ததால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சத்தீஸ்கர் மாநிலம், ராய்ப்பூர் பகுதியில் இருந்து கரூருக்கு, 32 டன் எடை கொண்ட இரும்பு கம்பங்களை ஏற்றிக்கொண்டு, டாரஸ் லாரி நேற்று காலை, 10:00 மணியளவில் நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் அருகே சேலம் – நாமக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஆண்டகலுார் கேட் மேம்பாலம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தது.
அப்போது, லாரியின் முன்பக்க டயர் வெடித்தது. இதனால் தாறுமாறாக ஓடிய லாரி, சாலையோரம் பாதுகாப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த இரும்பு தடுப்பு மீது மோதி, நெடுஞ்சாலையின் நடுவே குறுக்காக நின்றது.
லாரி பின்னால் மற்றும் அருகாமையில் பிற வாகனங்கள் வராததால் அசம்பாவிதம் ஏற்படவில்லை. இதனால் அங்கு பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், 32 டன் இரும்பு கம்பங்களுடன் கூடிய கனரக லாரி நான்கு வழிச்சாலையை, முழுமையாக அடைத்தபடி குறுக்கே நின்றதால், அந்த வழியாக சென்ற வாகனங்கள் மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் அப்பகுதியில், அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.
விரைந்து வந்த போலீசார் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள், போக்குவரத்தை சீர்செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அரசு பஸ்கள் மற்றும் வாகனங்கள் சர்வீஸ் சாலை மற்றும் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன.
கிரேன் உதவியுடன் விபத்துக்குள்ளான டாரஸ் லாரியை அப்புறப்படுத்தி சாலையோரமாக நிறுத்தினர். இதையடுத்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது.