நேரு மீதான வழக்கு: பணி பெற்ற 2,538 பேரிடம் விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை முடிவு!
நேரு மீதான வழக்கு: பணி பெற்ற 2,538 பேரிடம் விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை முடிவு!
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:49 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM ADDED : நவ 05, 2026 07:49 PM
சென்னை: தி.மு.க., ஆட்சியில், நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் பணியில் சேர்ந்த, 2,538 பேரிடம், முன்னாள் அமைச்சர் நேரு மீதான வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க, லஞ்ச ஒழிப்பு துறை முடிவு செய்துள்ளது.
தி.மு.க.,வின் மூத்த நிர்வாகியான நேருவின் தம்பி ரவிச்சந்திரன். இவர் மீதான வங்கி கடன் மோசடி தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், 2025 ஏப்ரலில், அவரது வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
ஆவணங்கள் சிக்கின
அப்போது, சிக்கிய ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த போது, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், அவரது அண்ணன் நேரு அமைச்சராக இருந்த, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை பணி நியமனத்தில், 634 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்ததற்கான ஆவணங்கள் சிக்கின.
மேலும், 'டெண்டர்' முறைகேடு தொடர்பாக, 1,020 கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் நடந்து இருப்பதையும் கண்டறிந்தனர். அந்த ஆவணங்களின் நகல்களை, 2025 அக்டோபர், 27ம் தேதி, தமிழக டி.ஜி.பி.,க்கு அனுப்பி வழக்கு பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தினர்.
தற்போது ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய ஆவணங்களின் அடிப்படையில், நேரு உட்பட, 13 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். 'இவ்வழக்கு விசாரணையை நேரு எதிர்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்' என, உச்ச நீதிமன்றமும் உறுதி செய்துள்ளது.
இதையடுத்து, நேருவிடம் விசாரிக்க, லஞ்ச ஒழிப்பு துறை அதிகாரிகள், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் அடங்கிய பட்டியலை தயாரித்து வருகின்றனர்.
கட்சி நிதி
அத்துடன், நேரு அமைச்சராக இருந்த போது, பணம் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்தவர்களா என, நகராட்சி, மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் உட்பட, 2,538 பேரிடம் விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். அவர்கள் பட்டியலையும் அரசிடம் இருந்து பெற்றுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கூறியதாவது:
தி.மு.க., ஆட்சியில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில், மாநகராட்சி உதவி பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் என, 2,538 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
இவர்களிடம் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் தலா, 25 - 35 லட்சம் ரூபாய் வரை வசூலித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனால், பணம் கொடுத்து வேலைக்கு சேர்ந்தனரா என்பது குறித்து, அவர்களிடம் விசாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
நேரு அமைச்சராக இருந்தபோது பணியில் சேர்ந்த, 2,538 பேர் குறித்த விபரங்கள் பெறப்பட்டு உள்ளன. அதன் அடிப்படையில், அவர்களை விசாரணைக்கு அழைக்க உள்ளோம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.