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﻿ நியோமேக்ஸ் ஏலம்: போலீசார் அறிவிப்பு

﻿ நியோமேக்ஸ் ஏலம்: போலீசார் அறிவிப்பு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:10 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:10 AM

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மதுரை: மதுரையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்ட நியோமேக்ஸ் நிறுவனம், முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் எனக்கூறி மக்களிடம் ரூ.பல கோடி பெற்று மோசடி செய்தது. பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவு படி நியோமேக்ஸ் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களின் மனைகள் உட்பட அசையா சொத்துகள் 5 மாதங்களாக மின்னணு முறையில் ஏலம் விடப் பட்டன.

ஏலம் எடுத்தவர்கள் பிளாட்டிற்கான சேவைக்கட்டணம் ரூ.8260ஐ ஏலம் விட்ட எம்.எஸ்.டி.சி., நிறுவனத்திற்கு உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

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