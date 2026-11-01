மணல், ஜல்லி விற்பனைக்கு புதிய நிறுவனம்: களம் இறங்குகிறது கனிமவளத்துறை
மணல், ஜல்லி விற்பனைக்கு புதிய நிறுவனம்: களம் இறங்குகிறது கனிமவளத்துறை
UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், மணல், எம்.சாண்ட், கருங்கல் ஜல்லி போன்ற கனிமங்களை விற்பனை செய்ய, புதிய நிறுவனத்தை கனிமவளத்துறை தொடங்குகிறது.
தமிழகத்தில் ஆற்று மணல் விற்பனைக்கு, நீர்வளத்துறை சார்பில் தனி இணையதளம் தொடங்கப்பட்டது. லாரி உரிமையாளர்கள், ‘ஆன்லைன்’ முறையில் பணம் செலுத்தி, தங்களுக்கான நேரத்தில் சென்று, மணல் பெற இது வழி வகுத்தது.
ஆனால், குவாரியில் இருந்து யார்டுக்கு மணல் எடுத்து வர, தனியார் ஒப்பந்ததாரர்களை பயன்படுத்தியதில் முறைகேடுகள் நடந்தன.
இதனால், போடப்பட்ட வழக்குகளால், மணல் குவாரிகள் செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விஷயத்தில் நீர்வளத்துறை இன்னும் தெளிவான முடிவு எடுக்காமல் உள்ளது.
அதே நேரத்தில், கட்டுமானத்திற்கு தேவையான ‘எம்.சாண்ட்’டானது, உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து நேரடியாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கருங்கல் ஜல்லி, கிராவல் மண் போன்றவை, குவாரிகளில் இருந்து தனியார் உரிமையாளர்கள் வாயிலாக நேரடியாக விற்கப்படுகிறது.
இதில், கனிமவளத்துறையின் அனுமதி சீட்டு பெறுவதில் தொடங்கி, பல்வேறு நிலைகளில் முறைகேடுகள் அதிகரித்துள்ளன.
இதைக் கட்டுப்படுத்த, இந்த விற்பனை முழுதையும், ‘ஆன்லைன்’ முறைக்கு மாற்ற, கனிமவளத்துறை முடிவு செய்து, அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது. அத்துடன், கனிமங்கள் விற்பனைக்காக, புதிய பொதுத்துறை நிறுவனம் தொடங்கவும் திட்ட மிட்டுள்ளது.