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மணல், ஜல்லி விற்பனைக்கு புதிய நிறுவனம்: களம் இறங்குகிறது கனிமவளத்துறை

மணல், ஜல்லி விற்பனைக்கு புதிய நிறுவனம்: களம் இறங்குகிறது கனிமவளத்துறை

UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM

ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 06:50 PM ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில், மணல், எம்.சாண்ட், கருங்கல் ஜல்லி போன்ற கனிமங்களை விற்பனை செய்ய, புதிய நிறுவனத்தை கனிமவளத்துறை தொடங்குகிறது.

தமிழகத்தில் ஆற்று மணல் விற்பனைக்கு, நீர்வளத்துறை சார்பில் தனி இணையதளம் தொடங்கப்பட்டது. லாரி உரிமையாளர்கள், ‘ஆன்லைன்’ முறையில் பணம் செலுத்தி, தங்களுக்கான நேரத்தில் சென்று, மணல் பெற இது வழி வகுத்தது.

ஆனால், குவாரியில் இருந்து யார்டுக்கு மணல் எடுத்து வர, தனியார் ஒப்பந்ததாரர்களை பயன்படுத்தியதில் முறைகேடுகள் நடந்தன.

இதனால், போடப்பட்ட வழக்குகளால், மணல் குவாரிகள் செயல்பட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விஷயத்தில் நீர்வளத்துறை இன்னும் தெளிவான முடிவு எடுக்காமல் உள்ளது.

அதே நேரத்தில், கட்டுமானத்திற்கு தேவையான ‘எம்.சாண்ட்’டானது, உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து நேரடியாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கருங்கல் ஜல்லி, கிராவல் மண் போன்றவை, குவாரிகளில் இருந்து தனியார் உரிமையாளர்கள் வாயிலாக நேரடியாக விற்கப்படுகிறது.

இதில், கனிமவளத்துறையின் அனுமதி சீட்டு பெறுவதில் தொடங்கி, பல்வேறு நிலைகளில் முறைகேடுகள் அதிகரித்துள்ளன.

இதைக் கட்டுப்படுத்த, இந்த விற்பனை முழுதையும், ‘ஆன்லைன்’ முறைக்கு மாற்ற, கனிமவளத்துறை முடிவு செய்து, அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது. அத்துடன், கனிமங்கள் விற்பனைக்காக, புதிய பொதுத்துறை நிறுவனம் தொடங்கவும் திட்ட மிட்டுள்ளது.

‘அரசுக்கு கசிவின்றி வருவாய் கிடைக்கும்’


இதுகுறித்து, கனிமவளத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
மணல், எம்.சாண்ட், கருங்கல் ஜல்லி போன்று கனிமங்களை விற்பனை செய்வதற்கு, புதிய பொதுத்துறை நிறுவனம் தொடங்கப்படும் என, சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்த நிலையில், பூர்வாங்க பணிகள் தொடங்கின. இது, கனிமவளத்துறையின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்றாலும், சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப, ‘கார்ப்பரேட்’ நிறுவனம் போன்றும் செயல்பட உள்ளது.
குவாரிகளுக்கான இடங்களை தேர்வு செய்தல், கனிமங்கள் எடுத்தல், அவற்றை மதிப்பு கூட்டுவது, சந்தைப்படுத்துதல், விற்பனை செய்தல் போன்ற பணிகள், இந்த நிறுவனம் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும். இதற்கான நிர்வாக அமைப்பு, நிறுவன விதிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
லஞ்ச ஊழலுக்கு வழியும் இல்லாமல், பொது மக்களுக்கு தேவையான கனிமங்கள் கிடைக்க வேண்டும், அரசுக்கும் வருவாய் கசிவின்றி கிடைக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன், இந்நிறுவனம் உருவாக்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து, விரைவில் லாரி உரிமையாளர்கள், குவாரி உரிமையாளர்கள், ‘எம்.சாண்ட்’ உற்பத்தியாளர்களுடன் பேச்சு நடத்தப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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