தமிழில் புதிய பொழுது போக்கு சேனல் ‘சோனி விழா’ இன்று கோலாகல துவக்கம்
தமிழில் புதிய பொழுது போக்கு சேனல் ‘சோனி விழா’ இன்று கோலாகல துவக்கம்
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 06:55 PM
சென்னை: தமிழில் புதிய பொழுதுபோக்கு தொலைக்காட்சி சேனலாக, ‘சோனி பிக்சர்ஸ் நெட்வொர்க்ஸ் இந்தியா’ நிறுவனத்தின், ‘சோனி விழா’ இன்று இரவு, 8:00 மணிக்கு கோலாகலாமாக தொடங்கப்படுகிறது.
தொடக்க விழாவில், இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், நடிகை சமந்தா, கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளன. ‘இது நம்ம வைப்’ என்ற முழக்கத்துடன் தொடங்கும், ‘சோனி விழா’ சேனலில் சீரியல்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள், சமையல் போட்டிகள், திரைப்படங்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் போன்ற சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பப்பட உள்ளன.
தமிழ் கலாசாரத்துடன் தொடர்புடைய நிகழ்ச்சிகளையும், உலக அளவில் புகழ்பெற்ற நிகழ்ச்சிகளையும், தமிழில் ஒளிபரப்ப, ‘சோனி பிக்சர்ஸ்’ நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி, ‘சோனி விழா’ சேனலில், ‘ப்ரீமண்டில்’ நிறுவனம் தயாரிக்கும், ‘தமிழ் ஐடல்’ நிகழ்ச்சி இடம்பெற உள்ளது.
கடந்த 1990களின் திருச்சியை பின்னணியாகக் கொண்ட, ‘நோட்புக் 90ஸ்’ என்ற காதல் ‘ப்ளாஷ்பேக்’ நிகழ்ச்சியும், இயக்குநர் ஏ.எல்.விஜயின் ‘டி ஸ்டூடியோஸ்’ தயாரிப்பில் உருவாகும், ‘மேடம் போலீஸ் -– நாங்க இருக்க பயமேன்’ மற்றும் ரங்கராஜ் பாண்டே தொகுத்து வழங்கும், ‘கிரைம் பேட்ரோல் – குற்றங்கள் தரும் எச்சரிக்கை’ உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளும், ‘சோனி விழா’ சேனலில் ஒளிபரப்பப்பாக உள்ளன.
அதேபோல், ‘அன்பில் அவன், அசரீரி, சர்தார் – 2, மண்டாடி, ராஜன் வகையறா, மீசைய முறுக்கு 2’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களும் ஒளிபரப்பாக உள்ளன. மேலும், இந்தியா -– நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் ஐந்து டி – 20 சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கும், கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வின் தமிழில் வர்ணனை வழங்க உள்ளார்.
இது குறித்து, சோனி பிக்சர்ஸ் நெட்வொர்க்ஸ் இந்தியாவின் தென்னிந்திய பிராந்திய தலைமை உள்ளடக்க அதிகாரி ராஜாராமன் சுந்தரம் கூறுகையில், ‘‘தமிழ் கலாசாரத்தின் சிறப்பையும், மாறிவரும் பொழுதுபோக்கு அனுபவங்களையும் ஒருங்கிணைத்து, அனைத்து வயதினரையும் சென்றடையும் வகையில், இச்சேனலை உருவாக்கியுள்ளோம்.
உலக புகழ்பெற்ற நிகழ்ச்சிகளை, தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் வழங்குவதுடன், அனைத்து வயதினரையும் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழும் பொதுமக்களையும் சென்றடைவதே எங்கள் நோக்கம்,’’ என்றார்.