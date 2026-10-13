இன்று உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதி: தமிழகத்தில் 2 நாட்களில் தொடங்கும் வடகிழக்கு பருவமழை
இன்று உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுபகுதி: தமிழகத்தில் 2 நாட்களில் தொடங்கும் வடகிழக்கு பருவமழை
ADDED : அக் 13, 2026 07:20 AM
ADDED : அக் 13, 2026 07:20 AM
சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் இன்று புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி இன்று உருவாகும் என்பதால், அக்.15ம் தேதி முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறி உள்ளது.
இதுகுறித்து வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு;
தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்குள் தென்மேற்கு பருவமழை விலகி, வட கிழக்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, இன்று (அக்.13) தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு குறைந்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகும். இதனால் அக்.15ம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன.
தஞ்சை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, நாகை, மயிலாடுதுறை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் மிதமான மழையை இன்று எதிர்பார்க்கலாம். எஞ்சிய மாவட்டங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.