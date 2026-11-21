தமிழக வழிகாட்டி நிறுவனத்தில் பணியில் சேருவோருக்கு புதிய விதி
தமிழக வழிகாட்டி நிறுவனத்தில் பணியில் சேருவோருக்கு புதிய விதி
UPDATED : நவ 21, 2026 10:45 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:40 PM
சென்னை: தமிழக வழிகாட்டி நிறுவனத்தில், பணியில் சேருவோருக்கு, புதிய விதிகளை உருவாக்க, தொழில் துறை முடிவு செய்துள்ளது.
தமிழகத்திற்கு தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீட்டை ஈர்க்கும் பணியை, தொழில் துறையின் கீழ் செயல்படும், வழிகாட்டி நிறுவனம் மேற்கொள்கிறது. இந்நிறுவனத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றினாலும், அதிகாரத்தில் கோலோச்சியே இருவர், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் ஜூலையில் வெறியேற்றப்பட்டனர்.
அவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருந்த, ஐந்து பேர் பணியில் இருந்து விலகினர். அவர்கள் தற்போது, ஆந்திரா தொழில் துறையில் பணிபுரிகின்றனர். தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க, தமிழக அரசு வகுக்கும் வியூகங்கள், இதுவரை எந்தெந்த நிறுவனங்களிடம் பேச்சு நடத்தப்பட்டன, அதில் விருப்பம் தெரிவித்த நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட தகவல், கசிந்து உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எனவே, இனி வழிகாட்டி நிறுவனத்தில் பணியில் சேருவோருக்கு, புதிய விதிகள் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.
அதன்படி, பணியில் இருந்து விலகும் பணியாளர்கள், உடனே போட்டி நிறுவனங்களில் சேரக் கூடாது என்பது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன், ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட உள்ளன. தற்போது பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு, ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்பட உள்ளன.