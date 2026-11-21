சுகாதார தரவு பதிவை கண்காணிக்க ‘நலம் 2.0’ என்ற புதிய இணையதளம்
சுகாதார தரவு பதிவை கண்காணிக்க ‘நலம் 2.0’ என்ற புதிய இணையதளம்
UPDATED : நவ 21, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:26 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் பிறப்பு முதல், 18 வயது வரையிலான குழந்தைகள் மற்றும் வளரிளம் பருவத்தினரின், சுகாதார தரவுகளை பதிவு செய்து கண்காணிக்க, ‘நலம் 2.0’ திட்டத்திற்கு ‘டெண்டர்’ கோரப்பட்டுள்ளது.
தேசிய நலவாழ்வு குழுமம், இந்த டெண்டரை வெளியிட்டுள்ளது; அதில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தில் குழந்தை பிறப்பு முதல், 18 வயது வரையிலான, வளரிளம் பருவத்தினரின், சுகாதார தரவுகளை பதிவு செய்து கண்காணிக்க, ‘நலம் 2.0’ திட்டத்திற்கான இணையதள சேவை உருவாக்கப்படுகிறது.
இவற்றில், மாவட்ட ஆரம்ப கால இடையீட்டு மையங்கள், குழந்தை பிறப்பு குறைபாடு பதிவேடுகள், மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் வளர்ச்சி தெரபி பதிவு உள்ளிட்ட அரசின், 15 சேவைகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.
இந்த திட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு செலுத்தப்படும் தடுப்பூசி விபரங்கள், அங்கன்வாடி சேவைகள், குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகள் உள்ளிட்டவற்றின் தரவுகளை பதிவு செய்து கண்காணிக்க முடியும். அதன்படி, பிரத்யேக கண்காணிப்பும், சம்பந்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வழங்க முடியும்.
மேலும், 18 வயதுக்கு பின், வயது வந்தோருக்கான, சுகாதார கோப்புடன் இணைக்கப்பட்டு, வாழ்நாள் முழுதும் கண்காணிக்கும் பதிவாக இது மாற்றப்படும். இந்த இணையதளத்தை, 16 வாரங்களுக்குள் உருவாக்கி, 12 மாதங்கள் பராமரிக்கும் வகையில் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.