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தினமலர் மாணவர் பதிப்பான பட்டம் மற்றும் வேலம்மாள் நியூ

தினமலர் மாணவர் பதிப்பான பட்டம் மற்றும் வேலம்மாள் நியூ

ADDED : அக் 20, 2026 08:13 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 08:13 PM

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செய்தி சந்திரசேகர் படம் யுவராஜ் தினமலர் மாணவர் பதிப்பான பட்டம் மற்றும் வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ் இணைந்து வழங்கிய அரிச்சுவடி ஆரம்பம்.

நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வந்த குழந்தைகள் மகிழ்சியுடன் வைத்த தங்கள் கைவிரல் அச்சுகளால் நிரம்பிவழிந்த வண்ணப்பலகை. இடம்.சூரப்பட்டு வேலம்மாள் நியூ ஜென் கிட்ஸ் ஸ்கூல்.

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