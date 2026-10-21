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செய்திகள் சில வரிகளில்

செய்திகள் சில வரிகளில்

UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 21, 2026 08:06 PM

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UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 21, 2026 08:06 PM

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திருச்சி: சோமரசம்பேட்டை பகுதியில், ஒரு வீட்டில் கேரளா லாட்டரி சீட்டுகளை போலியாக அச்சடித்து, விற்பனைக்கு வைத்திருந்த, கரூர் மீரான், 42, களத்துப்பட்டி சுரேஷ், 42, திருச்சி தமிழரசன், 41, ஆகிய மூவரை, தனிப்படை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

விழுப்புரம்: ஜானகிபுரம் மேம்பாலம் கீழ், விழுப்புரம் தாலுகா சிறப்பு சப் – இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயபாபு, ஏட்டுக்கள் செந்தாமரை, செந்தில் ஆகியோர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காரில், மதுபோதையில் வந்த வாலிபர்களிடம், ‘ஜிபே’ மூலம், 1,000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதால், மூவரும் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

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