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ராமநாதபுரம்: ஏர்வாடி தர்கா பகுதியில், மத மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில், சித்தர் வழிபாட்டையும் ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளையும் இழிவுபடுத்தி, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட இப்ராஹிம் என்பவர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
எனினும், அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. அவரை உடனடியாக கைது செய்ய, ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தியுள்ளது.
மத நம்பிக்கையை இழிவுபடுத்தி பதிவு: பதிவிட்டவரை கைது செய்ய ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்
மத நம்பிக்கையை இழிவுபடுத்தி பதிவு: பதிவிட்டவரை கைது செய்ய ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 05, 2026 09:52 PM
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ராமநாதபுரம்: ஏர்வாடி தர்கா பகுதியில், மத மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில், சித்தர் வழிபாட்டையும் ஹிந்து மத நம்பிக்கைகளையும் இழிவுபடுத்தி, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட இப்ராஹிம் என்பவர் மீது, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
எனினும், அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. அவரை உடனடியாக கைது செய்ய, ஹிந்து முன்னணி வலியுறுத்தியுள்ளது.