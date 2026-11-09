சிலவரி செய்திகள்

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கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர், பேகேப்பள்ளி அருகே, சரஸ்வதி லே அவுட்டில் வசிக்கும் பாஸ்கர், 48, அரவிந்த், 38, பாலமுருகன், 42, ஆகியோர் தீபாவளி பண்டிகைக்காக குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில், மூவர் வீட்டிலும், 23 சவரன் நகை, பணம், வெள்ளி பொருட்களை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்தனர்.
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM
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கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர், பேகேப்பள்ளி அருகே, சரஸ்வதி லே அவுட்டில் வசிக்கும் பாஸ்கர், 48, அரவிந்த், 38, பாலமுருகன், 42, ஆகியோர் தீபாவளி பண்டிகைக்காக குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில், மூவர் வீட்டிலும், 23 சவரன் நகை, பணம், வெள்ளி பொருட்களை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்தனர்.