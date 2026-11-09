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சிலவரி செய்திகள்

சிலவரி செய்திகள்

UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 10:54 PM

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கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர், பேகேப்பள்ளி அருகே, சரஸ்வதி லே அவுட்டில் வசிக்கும் பாஸ்கர், 48, அரவிந்த், 38, பாலமுருகன், 42, ஆகியோர் தீபாவளி பண்டிகைக்காக குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றிருந்த நிலையில், மூவர் வீட்டிலும், 23 சவரன் நகை, பணம், வெள்ளி பொருட்களை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்தனர்.

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