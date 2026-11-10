அரசு பணம் ரூ.22.10 கோடியை மோசடி செய்த நைஜீரிய கும்பல் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை
அரசு பணம் ரூ.22.10 கோடியை மோசடி செய்த நைஜீரிய கும்பல் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 06:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:37 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 06:41 PM ADDED : நவ 10, 2026 06:37 PM
சென்னை: தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பண பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தும் இணையதளத்தை, ‘ஹேக்’ செய்து, 22.10 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த நபர்கள் குறித்து, துணை கமிஷனர் தலைமையில், இரண்டு தனிப்படை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி கோரிமேடு பகுதியில் உள்ள, அரசு மகாத்மா காந்தி முதுநிலை பல் மருத்துவ கல்லுாரியின் வங்கி கணக்கில் இருந்த, 8 கோடியே, 85 லட்சத்து, 39,962 ரூபாய் மாயமானது. இது குறித்து கல்லுாரி நிர்வாகம் சார்பில், புதுச்சேரி மாநில சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அவர்கள் விசாரணை நடத்தி, பணம் மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்த, திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சிராஜுதீன் மனைவி பசிரியா, 39; கோவையை சேர்ந்த முகமது ஹஜாநஜூபுதீன், 55, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
இம்மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்டது, நைஜீரிய கொள்ளை கும்பல் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இந்நிலையில், நைஜீரிய கொள்ளை கும்பல், தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி துறை பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும், இணையதளத்தை, ‘ஹேக்’ செய்து, ராமேஸ்வரம் மண்டபம், ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 14 கோடி; நாகப்பட்டினத்தில், 3.10 கோடி; திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில், 5 கோடி என, மொத்தம், 22.10 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளது.
இம்மோசடி குறித்து, சென்னை போலீசின், மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இப்பிரிவு துணை கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், இரண்டு தனிப்படை போலீசார், நைஜீரிய மோசடி கும்பல் குறித்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
மோசடி நடந்தது குறித்து, போலீசார் கூறியதாவது:
தமிழக அரசின் ஊரக வளர்ச்சி துறையும், எச்.டி.எப்.சி., வங்கியும் இணைந்து, பண பரிவர்த்தனைக்கு இணையதளம் ஒன்றை உருவாக்கி உள்ளன. இந்த இணையளத்தை கையாள, ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய குறியீடு எண்கள் தரப்பட்டுள்ளன.
இந்த இணையதளத்தை கையாளும் அதிகாரிகளுக்கு, வரவு செலவு குறித்த தகவல்களுடன், மர்ம நபர்கள் ‘இ – மெயில்’ வாயிலாக ‘லிங்க்’ அனுப்பி, அந்த இணையதளத்தை, ‘ஹேக்’ செய்து, கடந்த மாதம் 14ம் தேதியில் இருந்து, சிறுக சிறுக, 22.10 கோடி ரூபாயை ‘அபேஸ்’ செய்துள்ளனர். அவர்கள் பயன்படுத்திய, டிஜிட்டல் சாதனங்களின் ஐ.பி., முகவரிகள், அமெரிக்கா, வங்கதேசம் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து இயக்கியது போல் காட்டுகின்றன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதேபோல், கடந்த 2023ம் ஆண்டு, சென்னை, பாரிமுனையில் உள்ள, மாநில தலைமை கூட்டுறவ வங்கிதலைமையகத்தில், 2.16 கோடி ரூபாயை, மோசடி கும்பல் சுருட்டியது. இந்த வழக்கில், நைஜீரியாவை சேர்ந்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.