அங்கீகாரம் பெறாத மருத்துவ கல்லுாரிகளில் சேர வேண்டாம் என்.எம்.சி., அறிவுறுத்தல்
அங்கீகாரம் பெறாத மருத்துவ கல்லுாரிகளில் சேர வேண்டாம் என்.எம்.சி., அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
சென்னை: ‘அங்கீகாரம் இல்லாத மருத்துவ கல்லூரிகளில், மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டாம்’ என, என்.எம்.சி., எனும் தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
அதன் அறிவிப்பு:
மருத்துவ படிப்புகளை தொடங்கவும், தொடர்ந்து நடத்தவும் என்.எம்.சி.,யின் அங்கீகாரம் அவசியம். ஆனால், சில கல்லுாரிகள் அத்தகைய அனுமதி இல்லாமல், மாணவர் சேர்க்கை நடத்தி வருவதாக தெரிகிறது; அது சட்டப்பூர்வமாக செல்லாது என்பதை மாணவர்களும், பெற்றோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதேபோல், வெளிநாடுகளில் எந்த வகையான மருத்துவ படிப்புகளை பயின்றாலும், இந்தியாவில் மருத்துவ சேவைகளை மேற்கொள்ளலாம் என, மாணவர்களை சிலர் தவறாக வழிநடத்துகின்றனர். வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோர், இந்தியாவில் மருத்துவராக தொடர, பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன.
குறிப்பாக, அதற்கான தகுதித் தேர்வு, பயிற்சி, பாடத்திட்டம் மற்றும் பயிற்று மொழி தகுதிகள் என, பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அவை அனைத்தையும் நிறைவு செய்தால் மட்டுமே, அவர்கள் இந்தியாவில் மருத்துவர்களாக பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர்.
உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் மருத்துவ படிப்பை பயில, தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் விதிகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அந்த வகையில், இந்தியாவில் எந்தெந்த மருத்துவ கல்லுாரிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு உள்ளன என்பதை, தேசிய மருத்துவ ஆணைய இணையதளத்தில் அறிந்து, அதன்படி மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
அங்கீகாரம் பெறாத கல்லுாரிகள் மருத்துவப் படிப்புகளில் சேர அழைப்பு விடுத்தால், அதுகுறித்து தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.