கட்டட அனுமதிக்கு கூடுதல் கட்டணம் வேண்டாம் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை இயக்குனர் உத்தரவு
கட்டட அனுமதிக்கு கூடுதல் கட்டணம் வேண்டாம் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை இயக்குனர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 PM
சென்னை: ‘கட்டட அனுமதி பெற்றவர்கள், திருத்தப்பட்ட வரைபடத்துக்கு ஒப்புதல் பெறும்போது, கூடுதல் பரப்பளவுக்கு மட்டும் கட்டணம் செலுத்தினால் போதும்’ என, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பொது கட்டட விதிகளின் அடிப்படையில், கட்டட அனுமதியை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வழங்குகின்றன. இதில் கட்டட அனுமதி பெறுவோர், அதில் கூடுதல் பகுதிகள் கட்ட வேண்டிய தேவை எழும்போது, ஏற்கனவே அனுமதி பெற்ற வரைபடத்தில் திருத்தம் கோரி, சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
இந்த விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்கும் அதிகாரிகள், ஒட்டுமொத்த பரப்பளவுக்கும் புதிதாக கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என, நிர்பந்திக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்தது.
உதாரணமாக, ஒருவர், 1,000 சதுரடிக்கு வீடு கட்ட அனுமதி பெறுகிறார். அதன்பின், 1,500 சதுரடி பரப்பளவுக்கு கட்டடம் கட்ட விரும்பி, வரைபடத்தில் திருத்தம் கோரி, உள்ளாட்சி அமைப்பை அணுகினால், பழைய பரப்பளவான, 1,000 சதுரடிக்கும் சேர்த்து, கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை இயக்குநர் மதுசூதன் ரெட்டி, அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சிகளுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
திருத்தப்பட்ட கட்டட வரைபடங்களுக்கு ஒப்புதல் கோரினால், அதில் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட பரப்பளவுக்கு மட்டும், கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும். ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பரப்பளவுக்கும் சேர்த்து, கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது.
திருத்தப்பட்ட வரைபட அனுமதி விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்கும் அதிகாரிகள், ஏற்கனவே கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட பரப்பளவை கழித்துவிட்டு, புதிய பரப்பளவுக்கு மட்டுமான கட்டணத்தைக் கணக்கிட்டு, வசூலிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.